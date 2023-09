ENERGIE Vineri, 22 Septembrie 2023, 12:10

Schimbarea din aprilie 2023 a conducerii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nu a dus și la independența politică a acestei instituți, așa cum prevede legislațiia europeană.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, reglementatorul din energie ar fi în continuare controlat, din umbră, de aceleași persoane care s-au aflat la butoane până în aprilie. Fostul președinte Dumitru Chiriță (PSD) nu a părăsit ANRE după ce i-a expirat mandatul, ci a fost încadrat pe o funcție fantomă, cea de expert la Cabinetul Vicepreședinților, din care a reușit să organizeze o conducere paralelă a instituției, bazându-se pe loialitatea directorilor numiți în perioada sa, au declarat pentru HotNews.ro surse din piață.

Contactat de HotNews.ro, Dumitru Chiriță neagă ingerințele politice. "Nu am cum să comentez o minciună sfruntată. Nu am atribuții de conducere și nu am în subordine pe nimeni din Autoritate. Fișa postului este respectată cu strictețe", a spus Chiriță.

Sinecurile de la ANRE ar fi plătite cu sume de circa 5.000 euro/lună

ANRE a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că Dumitru Chiriță a fost încadrat în funcția de Expert la Cabinetul Vicepreședinților, pe durata mandatului de vicepreședinte al lui Andronache Gabriel (sprijinit de PSD). Întrebați despre sumele cu care este plătit în prezent, reprezentanții ANRE susțin că sunt confidențiale, conform art. 163 alin. (1) din Legea 53/2003 și a contractului colectiv de muncă.

Este o funcție inutilă în condițiile în care la ANRE există un Consiliu Consultativ de 13 membri, numit prin decizie de către premier și este format din specialiști din mai multe sectoare cu interese în domeniul energetic. Aceștia nu sunt remunerați, iar fiecare decizie luată de Consiliul de reglementare trebuie să fie supusa unui aviz consultativ formulat de acest consiliu.

"Înființarea funcțiilor de consilier al conducerii executive a fost inventata prima dată de Chiriță pentru a angaja foști deputați și senatori care în general nici nu trec pe la serviciu, iar salariile sunt în jur de 5.000 de euro", potrivit surselor HotNews.ro.

Chiriță a devenit „expert în energie” deși a gestionat ineficient criza energetică

Reamintim că Dumitru Chiriță a fost șef al ANRE în perioada 2017-2023, înainte fiind pe rând electrician, sindicalist și apoi deputat PSD. Pentru funcția de președinte al ANRE ajunsese la o remunerație de 60.000 lei/lună, potrivit ultimei declarații de avere, depusă anul trecut. Chiriță a fost acuzat de opinia publică, în mai multe rânduri, că a gestionat defectuos criza energetică. De altfel, în plin scandal legat de facturile la energie, Chiriță a plecat în vacanță în Republica Dominicană, potrivit cursdeguvernare.ro.

Pentru noua funcție nu există nici o declarație de avere, reprezentanții ANRE susținând că, în calitate de expert, nu are obligația depunerii acesteia. Însă nu o are nici pe cea care trebuia depusă la încetarea mandatului de președinte. Reprezentanții ANRE susțin că va fi publicată atât pe site-ul instituției, cât şi pe site-ul ANI, "de îndată ce se va soluționa corespondența cu Agenția Națională de Integritate inițiată de domnul Dumitru Chiriță".

Întrebați care sunt atribuțiile sale în cadrul instituției, reprezentanții ANRE au spus că "în baza expertizei în domeniul energiei dobândite, asigură sprijin/consiliere vicepreşedintelui pe teme specifice promovării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, precum şi a energiei electrice produse în cogenerare, alimentării cu energie termică în sistem centralizat acordării, modificării, suspendării sau retragerii de licenţe şi autorizaţii în domeniul energiei termice, alte activități specifice aflate în coordonarea vicepreședintelui.

De asemenea, acordă consiliere privind efectele şi eficienţa sistemului de promovare a cogenerării de înaltă eficienţă în îndeplinirea obiectivelor propuse privind promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile, în conformitate cu legislaţia specifică".

ANRE este controlată politic de PSD, prin foști parlamentari

Deși președintele ANRE este George Niculescu, susținut de PNL, autoritatea de reglementare este controlată de PSD, prin foști parlamentari care dețin funcția de membru în Comitetul de Reglementare: Iulian Iancu, Valeriu Steriu (specialist în agricultură) și chiar Sorin Bumb. Ultimul a fost parlamentar PNL, însă este cunoscut în piață ca un apropiat al lui Iulian Iancu, fiind foști colegi la Distrigaz și în comisia parlamentară pe energie. Un alt fost parlamentar, membru în Comitetul de Reglementare, dar și vicepreședinte al ANRE, este Mircea Man, acesta fiind susținut de PNL.

Iulian Iancu ar fi influențat deciziile din ANRE încă din 2017, de la apariția lui Dumitru Chiriță în instituție, din poziția de președinte al Comisiei pentru Industrii din Camera Deputaților. Acum este membru în Comitetul de Reglementare, iar din această poziție ar organiza ședinte în regim de urgență, când lipsește președintele, pentru a impune decizii precum retragerea de licențe în zona de distrubuție a gazelor.

Influența asupra deciziilor din ANRE ar fi păstrat-o, potrivit surselor HotNews.ro, și Marian Neacșu, fost deputat PSD, în prezent vicepremier în Guvernul Ciolacu, și care s-a aflat la conducerea ANRE până în decembrie 2021 când a fost numit Secretar General al Guvernului.