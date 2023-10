ENERGIE Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 11:32

Consumatorii de energie electrică și gaze naturale își pot schimba oricând furnizorul în maximum 21 de zile, chiar dacă nu au plătit ultima factură la vechiul furnizor. Acesta are obligația de a emite o factură finală de regularizare în termen de 42 de zile de la plecarea clientului. Dacă primim o factură de la vechiul furnizor după mai mult de 42 de zile, avem obligația de a o plăti, însă putem cere eșalonarea ei, iar compania este obligată să accepte. De asemenea, putem reclama la ANRE faptul că furnizorul nu a respectat legislația și a emis prea târziu factura de regularizare.

Factura de energie electrica Foto: Tommaso79 / Dreamstime.com

Potrivit Legii energiei electrice 123/2012, consumatorii de electricitate au dreptul „să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului”.

De asemenea, vom primi până la data de 1 septembrie a anului următor o factură de regularizare a contravalorii certificatelor verzi.

În ceea ce privește gazele naturale, clienții vor primi un singur decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului.

Ce avem de făcut dacă, totuși, primim facturi și după aceste termene? Putem cere eșalonarea plății, iar compania este obligată să accepte, au explicat, pentru HotNews.ro, reprezentanții Autorității de Reglementare în Energie (ANRE).

Acest lucru este valabil și în timpul contractului. Ori de câte ori compania emite factura mai târziu decât ar fi trebuit, putem cere eșalonarea plăților, iar compania este obligată să accepte.

De asemenea, putem depune o reclamație la ANRE, dacă vechiul furnizor a întârziat cu mai mult de 42 de zile factura de decont a contravalorii consumului.

În practică, însă, clienții continuă să primească facturi de regularizare a consumului chiar și la mai multe luni după schimbarea furnizorului.

Alin, un consumator casnic din Brașov, primește în continuare facturi când cu plus, când cu minus, de la vechiul furnizor.

"Am sunat la call-center, de acolo mi-au spus că se tot fac regularizări. Facturile sunt ba 1 leu, ba minus 2 lei, ultima este de 1,18 lei, fiecare cu diverse termene de plată. Nici nu știu ce să fac. Nu mai am contract cu ei din luna februarie", spune Alin.

Mai complicat este când ai plătit mai mult în contul furnizorului, iar, după schimbarea lui, ai de recuperat bani.

Potrivit regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, furnizorul trebuie să-ți returneze sumele datorate în termen de maximum 15 zile de la data primirii informațiilor necesare plății.

În ceea ce privește gazele naturale, termenul este de maximum 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii de decont sau, dacă este cazul, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de la clientul final a informaţiilor necesare plăţii.

Daniela, un client casnic din București, a primit banii de la vechiul furnizor de electricitate după o lună și doar după ce a insistat cu telefoane și mailuri.

"Am primit mai multe facturi cu minus de la vechiul furnizor, un fel de regularizare la regularizare, ultima fiind cu minus 88 de lei. Am sunat la call-center, de unde mi-au spus că trebuie să fac o solicitare și să atașez contul unde să vireze banii. Apoi am primit un mail de la ei în care îmi cereau copie a actului de identitate, precum și dovada plăților pentru care ceream restituirea. M-am întrebat care este rostul acestei solicitări, din moment ce ei aveau dovada că am plătit facturile, pentru că tot ei au fost cei care au emis regularizarea. În fine, am trimis tot ce au cerut și am primit banii după o lună", povestește ea.

Vom putea schimba furnizorul de electricitate și gaze în 24 de ore, din 2026

Furnizorii au obligația să permită clienţilor, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării.

Legislația permite oamenilor să se mute la alt furnizor înainte de emiterea ultimei facturi de către vechiul furnizor. Din 2026, intenția autorităților este ca procesul de schimbare a furnizorului să poată fi posibil în 24 de ore.

În acest an, ANRE a primit aproape 10.000 de reclamații cu privire la facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, precum şi la procesul de schimbare a furnizorului (8.066 reclamații pentru energie electrică și 1.056 pentru gaze naturale).