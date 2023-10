ENERGIE Duminică, 22 Octombrie 2023, 10:08

Toți consumatorii trebuie să aibă repartitoare invididuale la calorifere, până la 31 decembrie 2023, spune Legea eficienței energetice, după ce termenul a fost prorogat de cinci ori în ultimii 16 ani. Amenda este între 500 și 1.000 de lei. Problema este că doar asociațiile de proprietari pot încheia contracte cu furnizorii de repartitoare, iar consumatorii care vor să-și monteze astfel de echipamente de contorizare individuală nu pot face nimic dacă în cadrul asociației se decide să nu se facă aceste investiții. „Există un mit urban că plătim mai mult dacă avem repartitoare”, spune Mihai Mereuță, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat”.

Oamenii sunt obligați să facă aceste investiții pentru a-și monta repartitoare, însă nimeni nu s-a preocupat să le explice care sunt beneficiile, iar progorarea termenului a fost singurul lucru făcut până acum.

„Termenul de montare e ușor să îl prorogi, dar mai greu cu montatul. Să găsești o soluție e mai greu, cel mai simplu e să spui „descurcați-vă voi între voi”. E ca la asigurarea obligatorie a casei: ea e obligatorie, însă doar unul din cinci români și-au asigurat casa. Măcar scoate „obligatorie” din sintagmă. Pe hârtie suntem foarte buni, dar din clipa în care ieși din parlament ești luat la mișto dacă vorbești de respectarea legii”, a arătat Mihai Mereuță, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari „Habitat”, într-o dezbatere pe această temă.

El propune demararea unui program național prin care să fie alocat sprijin financiar pentru montarea repartitoarelor individuale.

„Am încercat să ridic această problemă în Parlament și am primit de la trei parlamentari mesaje scurte, de genul „nu este momentul acum”, a mai spus Mereuță.

„Există un mit urban că plătim mai mult dacă avem repartitoare, ceea ce este exact opusul realității”, completează el.

Asociația de Proprietari poate fi amendată dacă refuză montarea repartitoarelor

Contractul pentru montarea repartitoarelor se încheie doar cu asociația de proprietari, nu cu fiecare proprietar în parte, însă în foarte multe cazuri adunarea generală a asociației a votat să nu se facă aceste investiții.

„Însă cei care decid în cadrul asociației trebuie să își asume că această decizie nu este în conformitate cu legea. Dacă termenul de 31 decembrie 2023 nu se respectă, următorul pas este: compartimentul de energie din cadrul primăriei să ceară asociației de proprietari situația contorizării la nivel de condominiu și la nivel de asociație și acest compartiment propune autorității locale aplicarea de sancțiuni. Deci faptul că cineva încearcă să se opună dorinței unui proprietar de a respecta legea are niște efecte. Nu se poate merge la nesfârșit că nu vrea asociația”, spune Ticuța Hristov, expert în cadrul ANRE.

Potrivit legii, însă, proprietarul este cel care primește amendă dacă nu are repartitoare.

„Așa este, dar pe de altă parte există niște obligații ale reprezentanților legali ai asociației de proprietari prin care trebuie să respecte legea”, a insistat Hristov.

Alexandra locuiește într-un bloc vechi din sectorul 6 al Capitalei și nu are repartitoare la calorifere.

„Țin minte că a existat această obligație și acum doi ani, și anul trecut, și de fiecare dată a fost prelungit termenul, așa că am neglijat montarea repartitoarelor. Acum o lună am văzut pe pagina de Facebook a ANRE că este obligatoriu până la 31 decembrie și am zis să încep demersurile, ca să nu primesc vreo amendă. M-am uitat pe site-ul ANRE ce firme sunt autorizate pentru București, am găsit șapte firme și le-am trimis câte un mail prin care ceream o ofertă pentru montarea repartitoarelor. Una singură mi-a răspuns, precizând că poate face asta doar dacă în imobilul în care locuiesc sunt montate tot repartitoarele lor”, spune Alexandra.

Ea a întrebat administratorul blocului, care i-a răspuns că nu se dorește acest lucru la nivelul asociației.

„Pe de altă parte, mă gândesc ce sens are această obligație. Adică într-un bloc nou, unde toți se încălzesc unitar, da, e logic, fiecare își montează repartitor, își reglează căldura în casă și plătește cât consumă. Eu, când fac o investiție, mă gândesc ce beneficiu am. În condițiile în care sunt racordată la RADET, care are țevi din anii `60 și iarna am caloriferul mai mult rece, de ce să investesc într-un repartitor, ce căldură să reglez ? E un nonsens”, mai spune Alexandra.