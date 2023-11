ENERGIE Marți, 07 Noiembrie 2023, 18:25

1

​​Nuclearelectrica a anunțat marți că a atribuit un contract privind furnizarea de scule și componente ale reactorului, precum si servicii de inginerie si tehnologie, necesare prelungirii duratei de viață a reactorului CANDU al Unității 1 a CNE Cernavodă. Contractul este evaluat la 750 de milioane de dolari canadieni (echivalentul a 545 milioane dolari americani) și va fi încheiat cu AtkinsRéalis.

Unitatea 1 Cernavoda Foto: Nuclearelectrica

Nuclearelectrica a transmis o comunicare pentru atribuirea contractului către Candu Energy Inc. (CEI), o companie AtkinsRéalis (SNC-Lavalin Group Inc.) și Canadian Commercial Corporation (CCC), o corporație federală de stat.

În 2029, Unitatea 1 va fi ca nouă

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, are o capacitate instalată de 700 MWe, iar în cei 27 de ani de operare a livrat în Sistemul Energetic Național 138.388.129 MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, informează Nuclearelectrica.

După retehnologizare, în anul 2029, Unitatea 1 a CNE Cernavodă va continua să producă aproximativ 5 TW anual și să evite eliberarea a 5 milioane de tone de CO2 anual, energia nucleară având, pe întreg ciclul de viață, cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate sursele.

"În calitate de producător de echipamente originale (OEM) ale tehnologiei nucleare CANDU, suntem mândri că această soluție utilizată, testată și dezvoltată în Canada - care a fost atât de eficientă pe plan intern și internațional - a oferit, de asemenea, românilor energie electrică fără emisii, eficientă din punct de vedere al costurilor și neîntreruptă pentru generații întregi, asigurându-le independența energetică continuă și servind, de asemenea, ca un model excelent pentru restul Europei de Est", a declarat Ian L. Edwards, președinte și director executiv al AtkinsRéalis.

AtkinsRéalis deține licența exclusivă pentru CANDU

În calitate de licențiat exclusiv al portofoliului de proprietate intelectuală CANDU, AtkinsRéalis s-a implicat ca lider în toate proiectele de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU de până acum la nivel global, informează Nuclearelectrica.

Astfel de proiecte sunt în curs de desfășurare în Asia, America de Nord și America de Sud. Lucrările executate în prezent de AtkinsRéalis pentru proiectele de prelungire a duratei de viață a reactoarelor CANDU din Ontario includ 10 reactoare la Darlington și Bruce Power.

Semnarea contractului este programată să aibă loc în următoarele săptămâni, iar intrarea sa în vigoare este condiționată de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SNN și de finalizarea procedurilor de aprobare ale Guvernului Canadei.

CANDU este o marcă înregistrată a Atomic Energy of Canada Limited, utilizată sub licență exclusivă de Candu Energy Inc., o filială a SNC-Lavalin Group Inc. care își desfășoară activitatea sub numele de AtkinsRéalis.