​Proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti, rostogolit de la o guvernare la alta, a eșuat din nou. Licitația pentru un nou studiu de fezabilitate, lansată în luna octombrie anul trecut, a fost anulată, potrivit datelor de pe SEAP, în condițiile în care termenul limită de depunere a ofertelor a fost 27 decembrie 2023. Ministrul Sebastian Burduja spunea despre Tarnița că este proiectul său de suflet și se lăuda că sunt mulți investitori interesați, inclusiv mari companii precum EDF din Franţa şi Itochu din Japonia.

Proiectul Tarnita Foto: Guvern

Potrivit explicației de pe SEAP, "această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor niciunul dintre ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz".

Licitația fusese lansată de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie - SAPE, companie controlată de Ministerul Energiei, valoarea estimată a contractului fiind de 17,5 milioane de lei. "Este o promisiune respectată a mandatului meu", spunea Burduja când a fost lansată licitația.

Investitorii vin și pleacă, chinezi, coreeni, japonezi

"Proiectul meu de suflet, şi vă rog să-l susţineţi, este Tarniţa-Lăpuşteşti. Nu e doar proiectul meu, e un proiect al României şi el a fost asumat în cursul deceniilor, dar din păcate nu a fost niciodată dus la bun sfârşit. De aceea am reluat studiul de fezabilitate şi suntem în plină procedură de achiziţie publică. De altfel, şi aseară am avut o întâlnire foarte bună cu două dintre cele mai mari companii din domeniu din lume, EDF din Franţa şi Itochu din Japonia, care şi-au manifestat interesul faţă de acest proiect şi au venit proactiv către minister să îşi pună la dispoziţie toate resursele şi expertiza. Am explicat stadiul procedurii şi, după atribuirea studiului de fezabilitate, va fi o procedură competitivă de selecţie a unor parteneri privaţi pentru acest proiect", declara Sebastian Burduja, în luna noiembrie, potrivit Agerpres.

La sfârșitul verii trecute, ministrul vorbea despre depunerea a 13 oferte neangajante.

Dar nu este singurul ministru care a vorbit despre interes masiv al investitorilor față de acest proiect care nu reușește să treacă niciodată de faza de studiu de fezabilitate, iar, mai nou, nici măcar de licitația privind un nou studiu de fezabilitate.

În 2015, și-ar fi manifestat interesul pentru proiect cinci companii chineze, iar trei dintre acestea au trecut de etapa de precalificare, însă orice discuție s-a blocat aici. Și în 2021, s-ar fi interesat patru companii coreene de investiție.

Tarnița, o istorie controversată

Până în urmă cu 7 ani, s-ar fi cheltuit până acum peste 5 milioane de euro pe studii și actualizări de studii pentru acest proiect care presupune construirea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.

În 2013, a fost înființată compania de proiect, însă aceasta a fost doar un loc pentru sinecuri. În 2015, și-ar fi manifestat interesul pentru proiect cinci companii chineze, iar trei dintre acestea au trecut de etapa de precalificare, însă orice discuție s-a blocat aici.

Deoarece nu și-a gasit utilitatea, proiectul a fost suspendat în 2016, însă a fost reluat în 2017 de guvernul de atunci și introdus în programele de guvernare care au urmat. În 2020, fostul ministru al energiei Virgil Popescu a spus că proiectul va fi scos din strategia energetică deoarece nu se justifică economic. Însă, nici atunci nu a dispărut cu totul proiectul, deoarece un an mai târziu, patru companii coreene s-ar fi arătat interesate de investiție. Nici de data aceasta nu au avut vreun succes discuțiile.

Proiect reînviat imediat după desființarea vechii companii de proiect

Ministrul Burduja a scos din sertar proiectul Tarnița - Lăpuștești, l-a declarat prioritar și l-a făcut "proiectul de suflet" imediat după ce a fost desființată compania de proiect Hidro-Tarnița.

Compania a fost dizolvată la începutul lunii iulie, anul trecut, pentru că nu producea nimic, nu putea fi finanțată în niciun fel și nu a fost găsit niciun investitor pentru construirea Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj de la Tarnița-Lăpuştești, potrivit unui răspuns către HotNews.ro al Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), în calitate de acționar majoritar.

