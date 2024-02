ENERGIE Luni, 12 Februarie 2024, 10:12

5

​Doar trei candidați au ajuns pe lista scurtă în lupta pentru cele cinci funcții de directori ai Complexului Energetic Oltenia, din cei 28 care se aflau pe lista lungă, potrivit unor documente obținute de HotNews.ro. Unii dintre cei respinși sunt chiar persoane puternic susținute politic. Câțiva dintre acești candidați respinși nu acceptă prea ușor decizia evaluatorilor, contestând procedura de selecție. Pentru ei a intervenit chiar șeful PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, care a transmis o scrisoare către ministrul energiei, Sebastian Burduja, solicitând, pur și simplu, un control și reluarea procedurii. Interesant este că, la scurt timp, ministrul chiar a dispus un control la Complexul Energetic Oltenia.

Complexul Energetic Oltenia Foto: AGERPRES

Firma care ocupă de evaluarea candidaților este SC ARC Consulting SRL Cluj, aceeași care a fost implicată, în urmă cu câteva luni, și în procedura de selecție a directorilor de la Hidroelectrica. Și acolo, ca și la Complexul Energetic Oltenia, au existat nemulțumiri din partea celor care nu au ajuns pe lista scurtă, existând, la fel, presiuni politice. În noiembrie, directorii Hidroelectrica au fost desemnați, după o procedură dificilă de selecție, presărată cu scandaluri. Și în cazul Hidroelectrica, Sebastian Burduja a trimis Corpul de Control, însă acesta nu a găsit nimic în neregulă în procedura de selecție.

Procedura de selecție a șefilor de la Complexul Energetic Oltenia este foarte importantă, mai ales în contextul în care compania se află sub observația Comisiei Europene, aceasta aprobând, în ianuarie 2022, un ajutor de restructurare de până la aproximativ 2,7 miliarde euro. Compania trebuie să pună în aplicare un plan de restructurare stabilit împreună cu Comisia Europeană. Până acum, numirile la această companie energetică din Gorj s-au făcut de cele mai multe ori după criterii politice.

Sebastian Burduja: Am primit foarte multe constestații

Ministrul Sebastian Burduja spune că a trimis corpul de control pentru că a trimis foarte multe contestații. "Am primit foarte multe contestații la minister și am trimis corpul de control să verifice aspectele de legalitate privitoare la procedura de selecție. După finalizarea evaluării, vom comunica, așa cum am făcut de fiecare dată, rezultatele și eventual măsurile dispuse", a declarat pentru HotNews.ro Sebastian Burduja.

Potrivit documentelor obținute de HotNews.ro, Ministerul Energiei a transmis președintelui Directoratului CE Oltenia o dispoziție, pe 7 februarie, prin care îi cere să pună la dispoziția echipei de inspecție, în copii certificate "conform cu originalul" numerotate și îndosariate în ordine cronologică, până vineri, următoarele documente:

Toate documentele aferente procedurii de atribuire a Contractului sectorial de prestări servicii încheiat cu SC ARC Consulting SRL Cluj, inclusiv notele, deciziile, hotărârile cu provire la aprobarea efectuării achiziției.

Toate documentele aferente procedurii de selecție a membrilor Directoratului la Complexul Energetic Oltenia, inclusiv răspunsurile expertului la solicitările transmise de candidați.

Cum a intervenit președintele PNL Gorj pentru cei respinși de pe lista scurtă

Însă, aceste contestații despre care vorbește ministrul sunt venite din partea unor persoane cu susținere politică. Preşedintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a transmis o scrisoare către ministrul energiei, pe 24 ianuarie 2024, prin care solicita să dispună "măsuri imediate pentru a verifica modul în care s-a desfășurat procedura de selecție de către ARC Consulting și corectitudinea selecției membrilor directoratului".

Senatorul mai spune în scrisoarea către ministru că "pentru continuarea procesului de selecție, se impune luarea unor măsuri prin care să se încheie starea de conflict de interese în care se regăsesc doi membri ai Directoratului și reluarea procedurii pentru selecție, de la momentul inițial de depunere a dosarelor de candidat, pentru cel puțin 4 posturi de membru în Directorat".

Contactat de HotNews.ro, Ion Iordache a spus că nu susține niciun candidat și că dorește să câștige cei mai buni din companie. Iordache a afirmat că îi este teamă de faptul că "se va ajunge într-un moment in care acel plan de restrucuare nu va mai conta, pentru ca nu vom (CE Oltenia) mai intra in piață, având cea mai scumpă energie".

Senatorul PNL a mai spus că planul de restructurare, care prevede și reducerea personalului, poate fi amânat. Ion Iordache susține că acest intenția de amânare a aplicării planului de restructurare nu are legătură cu faptul că ne aflăm în an electoral.

Senatorul acuză, prin scrisoare, un conflict de interese, deoarece doi dintre membrii Directoratului și-au depus dosarul de candidatură în procesul de selecție, deși erau semnatari ai contractului pentru "Servicii de recrutare în vederea selecției membrilor Directoratului CEO" cu firma ARC Consulting.

Ion Iordarche a mai spune că există "numeroase acuzații din partea candidaților respinși care susțin că evaluarea candidaților nu a ținut cont de criteriile inițiale stabilite, ci a fost una subiectivă și nu a respectat procedura prevăzută în OUG 109/2011".

Printre cei respinși se află finul senatorului Iordache și fostul director Daniel Burlan, demis în urma accidentului din Cariera Jilț Sud

Cei trei care au ajuns pe lista scurtă, după desfășurarea etapei interviurilor, sunt: Dan Plaveti, Ion Bălășoiu și Plaveti Dan, Balasoiu Ion si Constantin Cosmin Trufelea. Aceștia sunt deja membri în Directorat, însă pe mandat provizoriu. Potrivit raportului evaluatorilor, Plaveti a avut un punctaj de 45 din 50 maximum, Bălășoiu a avut 38, iar Trufelea tot 38. Următorul pe listă a avut un puntaj de 25,4. Cel mai mic punctaj a fost de 11,80.

Printre cei respinși se află Daniel Burlan, Constantin Popescu, Daniel Pitaroiu, Giorgi Giorgian Gabriel.

Daniel Burlan a fost șeful Directoratului companiei, însă pe 24 ianuarie 2023 a fost decisă revocarea lui de către Consiliul de Supraveghere, pentru neîndeplinirea obligațiilor din contract. Acesta a fost demis la solicitarea fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu, în urma accidentului colectiv de muncă de la Cariera Jilț Sud, în care au murit trei mineri și alți 10 au fost răniți. Însă, legislația prevede că directorii revocaţi nu mai pot candida pentru funcţii de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Constantin Popescu este în prezent membru în Directorat, pe mandat provizoriu. Acesta este finul senatorului Ion Iordache.

Daniel Pitaroiu a fost director financiar al Complexului Energetic Oltenia și apoi consilier în cadrul companiei. Presa gorjeană scria despre acesta că este favorit să fie selectat în Directoratul companiei. Acesta a mai fost și consilier local al PNL la Filiași. Gorjeanul scria că are "legături durabile cu Ydail, firma familiei senatorului Iordache".

Pe lista de respinși se află și Cristian Iulian Bosoancă, fost șef al Electrica, apropiat al fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Gabriel Giorgi este susținut de PSD. Acesta a mai fost numit în 2022, tot din partea PSD, la Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. A fost director al Minprest Serv, și administrator public al Primăriei Tismana.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție ar fi și Vladimir Tanasiev, apropiat al ministrului Burduja, membru în Consiliul de Supraveghere al companiei și lector la Universitatea Politehnică București.

Vezi ce susținere politică au avut candidații ajunși pe lista lungă de 28, potrivit ziarului Gorjeanul.ro.

Cum a decurs procedura de selecție și ce spun evaluatorii: Nu există conflict de interese, evaluarea s-a făcut pe baza criteriilor aprobate de Comitetul de Nominalizare

Lista scurta a fost realizata pe baza criteriilor si a punctajului aprobate de Comitetul de Nominalizare si de Consiliul de Supraveghere.

În ceea ce privește modalitatea de evaluare a candidaților din lista lungă, aceasta a fost conform componentei integrale aprobate de Comitetul de Nominalizare și Selecție din cadrul Consiliului de Supraveghere, spune ARC CONSULTING într-o adresă către Comitetul de Nominalizare și Selecție.

Procedura de selecție se desfășoară conform art.35, alin. (4) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile art. 29.

Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

În situaţia în care nu există candidaţi înscrişi sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecţie se va relua.

Potrivit ARC CONSULTING, contractul a fost semnat de două persoane juridice, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și ARC Consulting SRL în urma unui proces de achiziție publică, desfășurat pentru a pune în aplicare o decizie a Consiliului de Supraveghere, de către departamentul de achiziții al societății.

Condițiile de calificare pentru expert, din acest contract au fost stabilite de Consiliul de Supraveghere, prin componenta inițială, iar achiziția fost realizată de departamentul de achiziții.

În ceea ce privește afirmațiile lui Constantin Popescu, prin care susține că echipa de recrutori a intrat în contact cu trei dintre candidați înainte de interviuri, Arc Consulting spune că au fost contactați toți candidații care s-au calificat în lista lungă.

"Scopul vizitei echipei de recrutare la sediul societății în seara dinaintea interviurilor a fost în primul rând pentru realizarea procedurilor de justificare a delegației, de semnare și stampilare a a ordinelor de deplasare și a foii de parcurs, atât conform procedurilor cât și uzanțelor și bunelor practici de business.

- Mai mult, chiar și dânsul, domnul Popescu Constantin a fost prezent în acea sală (unde ușa a fost deschisă tot timpul), unde știe concret atât ceea ce s-a discutat, cât și care a fost abordarea echipei de recrutori, discuția fiind scurtă.

- Interviurile au fost ținute în săli cu pereți de sticlă pentru a asigura transparența totală a procesului de selecție, iar intrarea accidentală a unui candidat în sală considerăm că nu l-a perturbat în răspunsuri pe domnul Popescu Constantin", mai arată Arc Consulting.