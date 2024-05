ENERGIE Marți, 14 Mai 2024, 13:56

0

Ministerul Energiei "este un partener strategic în dezvoltarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) și deține informații referitoare la proiectele de investiții strategice". Acesta este răspunsul Ministerul Energiei întrebat de HotNews.ro dacă are acces, în calitate de acționar al Nuclearelectruca, la informațiile referitoare la valoarea costurilor estimate de investiție din Studiul de prefezabilitate privind proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale de la Doicești..

Prototipul reactoarelor mici modulare NuScale Foto: Nuclearelectrica

Întrebarea a fost adresată în contextul în care Nuclearelectrica a secretizat față de acționari aceste costuri care sunt cuprinse în studiul de prefezabilitate.

Acționarii Nuclearelectrica ar fi trebuit să voteze, în ședința din 17 aprilie, continuarea proiectului NuScale în baza acestui studiu de prefezabilitate. Însă, Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, s-a abținut de la vot, iar propunerile de pe ordinea de zi, toate fiind legate de proiectul NuScale, au fost blocate.

Prin abținerea de la vot a fost blocată continuarea proiectului.

O notă a Nuclearelectrica arăta că vor putea avea acces la studiul de prefezabilitate, cu excepția informațiilor referitoare la valoarea costurilor estimate de investiție.

Ministerul Energiei nu spune clar care sunt motivele abținerii de la vot

"Abținerea Ministerului Energiei în AGA are legătură, așa cum am comunicat public, cu necesitatea completării unor aspecte care țin de structura și datele necesare etapelor de dezvoltare a

proiectului, punctele urmând să fie supuse aprobării într-o AGA ulterioară", a precizat Ministerul Energiei întrebat de HotNews.ro dacă abținerea de la vot are legătură cu secretizarea acestor informații.

Prin aceste afirmații, Ministerul Energiei evită un răspuns clar legat de motivele abținerii de la votul din AGA, care a blocat proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

Ministerul Energiei a mai transmis că în acest moment "sunt în derulare diverse studii, analize economice cu scopul de a dezvolta un reactor nuclear care să respecte cele mai înalte standarde nucleare, în linie cu reglementările europene și internaționale în domeniu".

Ministerul Energiei mai spune că "sunt luate în calcul si beneficiile pe termen lung pe care le aduce dezvoltarea unei tehnologii noi, pentru prima data in Romania si Europa, prin implicarea industriei din Romania si dezvoltarea resursei umane cu expertiza într-un domeniu tehnic nou".

"Toate aceste analize, calcule economice sunt la acest moment estimative întrucât nu au fost parcurse toate etapele până la finalizarea studiului de fezabilitate și nu pot fi făcute publice din rațiuni comerciale și strategice, având în vedere competiția care există deja între tehnologiile care se află în curs de dezvoltare la nivel european", a mai transmis Ministerul Energiei.

Americanii spun că votul va fi reluat în iunie sau iulie

John Hopkins, CEO-ul și președintele NuScale, afirmat, săptămâna trecută, într-o conferință a companiei, că votul a fost amânat pentru iunie, iulie. "Am avut o discuție în această dimineață cu clientul nostru RoPower. După cum am spus, am fost cu președintele României, în urmă cu două săptămâni, când am vizitat unitatea Doosan. Am finalizat colaborarea cu Flour Corporation pentru FEED faza 1 (n.red. prima fază a studiului de proiectare și inginerie). Acum intrăm în LNTP sau în notificarea limitată pentru a începe faza FEED 2, în care NuScale este subcontractant al Flour Corporation. Acum intrăm în LNTP sau notificarea limitată pentru a continua FEED Faza 2, în care NuScale este un subcontractant pentru Flour Corporation.

Acționarii RoPower au votat pe 17 aprilie, însă, dintr-un motiv oarecare, pe care nu-l știm, a fost amânată data pentru iunie, iulie. Tot ce ni s-a spus este că nu are de-a face cu tehnologia NuScale sau cu contractorii. Fiind decizie politică, într-un an de alegeri, au amânat data. Nu este o problemă financiară. Tot ce știm este că votul a fost amânat până în iunie, iulie. Cam asta ne-au spus", a spus John Hopkins.

Și Nuclearelectrica arată, în raportul pe primul trimestru din 2024, că "proiectul și contractele vor fi repuse pe ordinea de zi în Adunările Generale ulterioare ale Acționarilor în conformitate cu strategiile de dezvoltare".

Care sunt deciziile blocate de Ministerul Energiei

Propunerile Ministerului Energiei blocate chiar de Ministerul Energiei făceau referire la continuarea proiectului, la încheierea unui parteneriat cu un fond coreean și acordarea unui împrumut companiei de proiect.

Unul dintre punctele care nu a primit voturile necesare era “Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate"

Alt punct a fost “Aprobarea acordului tripartit al Acționarilor/Investitoriilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect“.

Mai este un punct privind “Mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției”.

Încă un punct neaprobat a fost “Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore”

Iar ultimul punct care nu a obținut voturile necesare a fost “Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare”.

Controversele proiectului NuScale

Dezvoltatorul american NuScale a înregistrat un eșec uriaș în toamna anului trecut, când proiectul din Idaho (SUA), de dezvoltare a primelor sale mini-reactoare, a fost anulat pe motiv că s-a dovedit prea costisitor, mult peste așteptări. Acum, după ce a picat proiectul din SUA, România este următoarea țară pe lista NuScale pentru construirea acestor SMR-uri.

În acest context, NuScale și-a anunțat bilanțul pe 2023, cu o pierdere în creștere cu 27% față de 2022. Și în anul precedent a avut pierderi, acestea ridicându-se la 141,6 milioane dolari.

NuScale spune că va avea o politică de eficientizare a costurilor care să aducă economii anuale de 50-60 de milioane de dolari.

Singurul proiect acreditat din Occident privind construirea reactoarelor modulare mici este mort, arăta ziarul britanic The Telegraph, în decembrie, amintind de eșecul din Idaho. Conceptul arăta excelent pe hârtie, însă au apărut întrebări serioase cu privire la punerea sa în practică, mai arată The Telegraph.

Planul inițial era ca România să dezvolte aceste SMR-uri după SUA, însă acum a devenit principalul client al NuScale.

"Proiectul Carbon Free Power Project (CFPP) din Idaho va fi prima centrală SMR NuScale Power.(...) Pentru proiectul CFPP, care este mai avansat decât proiectul SMR din România, NuScale a plasat deja comanda pentru materialele de lungă durată esențiale pentru a începe fabricarea primelor module NuScale Power cu Doosan Enerbility", răspundea, în septembrie, NuScale, unor întrebări ale HotNews.ro.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 8 noiembrie, NuScale a anunțat că proiectul inovator privind construirea reactorelor modulare mici (SMR) a fost anulat în SUA, fiind invocată creșterea cu 53% a costurilor. În plus, NuScale Power se confruntă și cu o serie de acuzații potrivit cărora ar fi încheiat un contract controversat, estimat la circa 37 miliarde dolari, cu un "client fals", Standard Power.