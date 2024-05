ENERGIE Vineri, 17 Mai 2024, 14:02

​Cotația acțiunilor NuScale, dezvoltatorul american de reactoare modulare mici (SMR), a scăzut cu 13%, după un raport negativ al Iceberg Research, o companie de analiză financiară. Iceberg Research spune că NuScale nu are un contract serios, iar marketingul său se bazează pe afirmații înșelătoare. Iceberg vorbește despre incertitudinea proiectului în România. Reamintim că NuScale are un parteneriat cu Nuclearelectrica pentru un proiect inovator privind construirea de mini-reactoare la Doicești.

Prototipul reactoarelor mici modulare NuScale Foto: Nuclearelectrica

Însă, în opinia Iceberg Research, după eșecul proiectului în Utah, SUA, compania NuScale nu mai are un contract serios.

Proiectul NuScale a fost anulat în SUA, fiind invocată creșterea cu 53% a costurilor, în toamna anului trecut. Reactoarele urmau să fie construite în Utah, însă NuScale și Utah Associated Municipal Power Systems au convenit să anuleze proiectul.

NuScale nu are aprobare pentru noul proiect de reactor

"Fără niciun contract serios, marketingul NuScale se bazează acum în mare măsură pe o singură afirmație: are primul și singurul design SMR certificat de Comisia de Reglementare Nucleară din SUA", se arată în raportul Iceberg.

Potrrivit raportului, problema este că această afirmație este "extrem de înșelătoare". Certificarea a fost pentru proiectul original al reactorului de 50 MW putere.

Însă, NuScale a modificat proiectul, crescând puterea la 77 MW, după ce a constatat că varianta cu 50 MW nu este rentabilă economic. Pentru noua variantă, NuScale nu are nicio aprobare.

Procesul de reglementare pentru noul reactor este mai complex decât prezintă NuScale, arată raportul.

Reactorul de 77 MW nu este o simplă actualizare a designului, deoarece creșterea puterii poate aduce modificări importante asupra componentelor critice ale reactorului, spune raportul.

Potrivit raportului, NuScale a solicitat o aprobare standard de proiectare, nu o certificare completă. Aprobarea standard de proiectare este un pas mai puțin riguros în procesul de aprobare și este așteptată să fie acordată în iulie 2025. Pentru certificare completă, procesul ar dura încă doi ani.

"NuScale induce în mod deliberat ideea că designul său actual a fost certificat, ceea ce este absolut incorect. Procesul de reglementare va dura, în realitate, ani, înainte ca NuScale să își poată comercializa SMR-uri, cu condiția să existe cerere", se mai precizează în raport.

Incertitudine în România

Raportul amintește și de blocarea proiectului NuScale în România. Ministerul Energiei s-a abținut, în ședința AGA Nuclearelectrica din 17 aprilie, de la votul pentru continuarea proiectului. Iceberg Research spune că această incertitudine începe să arate ca "dezastrul" din Utah, unde Utah Associated Municipal Power Systems a anulat proiectul.

Reamintim că acționarii Nuclearelectrica ar fi trebuit să voteze, în ședința din 17 aprilie, continuarea proiectului NuScale în baza acestui studiu de prefezabilitate. Însă, Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, s-a abținut de la vot, iar propunerile de pe ordinea de zi, toate fiind legate de proiectul NuScale, au fost blocate.

John Hopkins, CEO-ul și președintele NuScale, afirmat, săptămâna trecută, într-o conferință a companiei, că votul a fost amânat pentru iunie, iulie. "Am avut o discuție în această dimineață cu clientul nostru RoPower. După cum am spus, am fost cu președintele României, în urmă cu două săptămâni, când am vizitat unitatea Doosan. Am finalizat colaborarea cu Flour Corporation pentru FEED faza 1 (n.red. prima fază a studiului de proiectare și inginerie). Acum intrăm în LNTP sau în notificarea limitată pentru a începe faza FEED 2, în care NuScale este subcontractant al Flour Corporation. Acum intrăm în LNTP sau notificarea limitată pentru a continua FEED Faza 2, în care NuScale este un subcontractant pentru Flour Corporation.

Acționarii RoPower au votat pe 17 aprilie, însă, dintr-un motiv oarecare, pe care nu-l știm, a fost amânată data pentru iunie, iulie. Tot ce ni s-a spus este că nu are de-a face cu tehnologia NuScale sau cu contractorii. Fiind decizie politică, într-un an de alegeri, au amânat data. Nu este o problemă financiară. Tot ce știm este că votul a fost amânat până în iunie, iulie. Cam asta ne-au spus", a spus John Hopkins.

Și Nuclearelectrica arată, în raportul pe primul trimestru din 2024, că "proiectul și contractele vor fi repuse pe ordinea de zi în Adunările Generale ulterioare ale Acționarilor în conformitate cu strategiile de dezvoltare".

