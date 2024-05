ENERGIE Miercuri, 22 Mai 2024, 14:23

​Grupul german E.ON confirmă intenția sa de a vinde afacerea de furnizare a gazelor și energiei electrice din România. "Înțeleg că politicienii trebuie să acționeze, dar totuși trebuie să fii conștient că dacă schimbi condițiile foarte repede și foarte des, investitorii pot fi foarte nervoși", a declarat Leonhard Birnbaum, CEO E.ON, potrivit InvesTenergy.

Sediul E.ON Gaz, una dintre cele mai mari companii energetice din Germania Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Reamintim că HotNews.ro a anunțat în premieră, în luna martie, că E.ON ar putea vinde furnizarea din România și că Romgaz ar fi interesată de achiziționarea acesteia.

Leonhard Birnbaum: Ne-ar fi plăcut mai multă previzibilitate și mai multă stabilitate

"Vom explora opțiunile noastre. Întrebarea este, riscurile și randamentele justifică capitalul pe care îl avem acolo? Așadar, explorăm opțiunea, nu am spus-o, și până când nu am explorat opțiunile noastre nu vom lua o decizie. Dar, motivul este profilul de risc și randament. Vom decide de fapt asupra opțiunilor odată ce avem ofertele și până atunci nu luăm nicio decizie", a răspuns Leonhard Birnbaum, întrebat de ce dorește să vândă furnizarea din România.

Acesta a precizat că la nivelul grupului există dificultăți în înțelegerea schemei de plafonare - compensare a prețului la energie și gazele naturale, impusă de Guvern.

"Am avut prea des dificultăți în a înțelege care este schema în ultimii ani. Este cu adevărat dificil pentru o companie precum E. ON, dacă situația se schimbă constant și foarte abrupt. Volker Raffel (CEO E.On România – nr) a fost în consiliu explicându-ne ultimele evoluții de mai multe ori și întotdeauna a fost una diferită. Acest lucru este foarte dăunător deoarece avem nevoie cu adevărat de stabilitate și previzibilitate. Ne-ar fi plăcut să vedem mai multă previzibilitate și mai multă stabilitate în ultimii ani decât am văzut de fapt", a spus șeful E.ON.

Șeful E.ON: Pentru mine, ca investitor, este foarte important să am încredere în previzibilitatea unei țări

"Înțeleg că politicienii trebuie să acționeze, dar totuși trebuie să fii conștient că dacă schimbi condițiile foarte repede și foarte des, asta face ca noi investitorii să fim foarte nervoși. Cred că este un mesaj important să ai și fiabilitate în schema de plată a guvernului. Pentru că fiabilitatea comportamentului statului este un semnal puternic pentru toți tipurile de investitori într-o țară și, prin urmare, este extrem de important să respecți planul", a spus Leonhard Birnbaum.

Acesta a precizat că trebuie făcute investiții masive în rețele și este nevoie de bani. "Practic peste tot în Europa trebuie să ne dublăm investițiile în rețea. Triplăm orice. Deci, mult mai mulți bani. Deci, dacă trebuie să investesc semnificativ mai mult într-o țară, atunci întreb, voi obține un randament pentru această investiție semnificativ mai mare? Va fi stabilitate? Odată ce am investit, nu pot să plec. Deci pentru mine este foarte important să am încredere în stabilitatea, fiabilitatea, previzibilitatea unei țări ca investitor", a mai spus șeful E.ON.

"Deci riscul pe care îl aveam în afacerea de furnizare din România era atât de masiv încât a fost cu adevărat complet în 2022 și la începutul anului 2023. Și așa ne uitam la asta și am spus că pierdem într-un an ceea ce am fi putut câștiga în 20 de ani. Și asta este inacceptabil", a precizat Leonhard Birnbaum.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze și electricitate din România, cu un portofoliu de circa 3,4 milioane clienți. E.On are o cotă de piață de peste 10%, fiind unul dintre cei mai importanți furnizori atât de gaze naturale, cât și de energie electrică.

Acționarul majoritar al E.ON Energie România este E.ON România SA cu 68%. Activitatea de furnizare este separată de cea de distribuție, care deservește 20 de județe.