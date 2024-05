ENERGIE Luni, 27 Mai 2024, 06:54

Ministerul Energiei a aflat că asocierea public-privată RoPower a cerut de la Nuclearelectrica un împrumut de 250 de milioane de euro și n-a fost de acord să-l ofere, potrivit unor surse din minister, care au relatat situația pentru HotNews.ro. Chiar direcția financiară de la Nuclearelectrica a refuzat să aprobe împrumutul și, la sfârșitul lunii martie, Dan Niculaie Faranga și-a dat demisia din funcția de director financiar al companiei Nuclearelectrica.

Pe amplasamentul fostei termocentrale Doicești ar putea fi ridicate primele mini reactoare Nuscale din lume Foto: Nuclearelectrica

Împrumutul a fost cerut de compania de proiect RoPower Nuclear SA, care este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA și de firma privată Nova Power & Gas.

În 17 aprilie, Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, a blocat proiectul firmei Nuscale din SUA de construire a unor mini-reactoare nucleare (SMR) la Doicești. Nici Nuclearelectrica și nici Ministerul Energiei, acționarul principal al Nuclearelectrica, nu au explicat oficial decizia.

Cum s-au derulat lucrurile? În ședința AGA din 17 aprilie, Ministerul Energiei nu a dorit să voteze, punctele de pe ordinea de zi, toate având legătură cu proiectul NuScale.

Unul dintre puncte era continuarea proiectului în baza unui studiu de prefezabilitate, dar cu informații confidențiale legate de costuri. Un alt punct era legat de acordarea unui împrumut de până la 243 milioane dolari companiei de proiect RoPower.

”Acest împrumut ridică mari semne de întrebare, fiind motivul principal pentru care Ministerul Energiei nu a mai dorit să voteze punctele de pe ordinea de zi”, a exlicat o sursă din Ministerul Energiei, pentru HotNews.ro.

Nuclearelectrica a mai acordat împrumuturi către RoPower, însă valoarea acestora era semnificativ mai mică.

Sebastian Burduja: Cum am putea aproba ceva ce nici Consiliul de Administrație nu a aprobat

Punctele de pe ordinea de zi fuseseră propuse chiar de Ministerul Energiei. Ele au fost introduse în convocator cu câteva săptămâni înainte. După aceea, Ministerul Energiei s-a răzgândit și nu le-a mai votat în ședința din 17 aprilie, blocându-și propriile propuneri.

"Abținerea Ministerului Energiei în AGA are legătură, așa cum am comunicat public, cu necesitatea completării unor aspecte care țin de structura și datele necesare etapelor de dezvoltare a proiectului, punctele urmând să fie supuse aprobării într-o AGA ulterioară", a precizat ofical Ministerul Energiei pentru HotNews.ro.

“Cum aș putea aproba ceva ce nici Consiliul de Administrație (nr. al Nuclearelectrica) nu a aprobat”, a răspuns ministrul Energiei Sebastian Burduja întrebat de HotNews.ro despre motivele abținerii de la vot.

”Ministerul Energiei a aflat, atât din surse proprii, cât și din Nuclearelectrica despre faptul că împrumutul de 250 de milioane de dolari urma să fie folosit, parțial, pentru costuri foarte mari ale studiului de prefezabilitate”, a explicat pentru redacție un specialist din Ministerul Energiei, sub condiția confidențialității numelui său.

RoPower: Banii sunt pentru proiect

RoPower a răspuns, la solicitarea HotNews.ro, că orice sprijin financiar este pentru dezvoltarea proiectului și respectă prevederile legale.

"Orice sprijin financiar oferit companiei de proiect este dedicat dezvoltării proiectului.

În același timp dorim să precizăm, în contextul întrebărilor înaintate de dumneavoastră, că în calitate de companie de proiect, informațiile schimbate între RoPower și acționarii săi respectă normele legale aplicabile. În acest context, subliniem că din perspectiva RoPower, toate deciziile legate de proiect sunt si rămân decizii bazate exclusiv pe criterii tehnice și economice", a precizat RoPower.

Compania mai afirmă că, în calitate de companie de proiect, poate beneficia de sprijinul financiar al acționarilor săi.

Cine este RoPower

Compania de proiect RoPower Nuclear SA este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA și firma privată Nova Power & Gas, fiind înființată în septembrie 2022. Nova Power & Gas are ca principal domeniu de activitate furnizarea de gaze. Nova Power & Gas este proprietarul amplasamentului de la Doicești.

Nova Power & Gas este deținută de E-Infra, controlată de frații Simion Mureșan (30%) și Teofil Mureșan (40%) și omul de afaceri Marian Pantazescu (30%).

Până în ianuarie 2015, Nova Power & Gas s-a numit Amgaz Furnizare SRL, potrivit datelor Termene.ro.

Conexiunea cu Rareș Criste

Printre numele din trecut din conducerea firmei s-a numărat și clujeanul Rareș Criste, nume care se regăsește într-un caz aflat în atenția DNA în afacerile cu energie, în 2013, conform Adevărului.

În 2013, firma Energon Power&Gas, controlată de Rareș Criste, s-a regăsit în dosarul "Mita de la Hidroelectrica". Hidroelectrica urma să livreze o cantitate uriașă de energie (7 milioane MWh, pe o perioada de 4 ani), fiind în joc o mită de 1,4 milioane de euro. Povestea a fost interceptată de procurorii DNA.

HotNews.ro scria în 2013, că Rareș Criste era implicat în afaceri alături de Alin Ardelean, fiul lui Virgil Ardelean, fostul șef al Doi și-un sfert, prin firma Ten Transilvania Energy.

Criste a fost asociat în SC Amgaz Furnizare, societate care a avut contracte cu societățile de stat Romgaz și Distrigaz. Unul dintre partenerii lui Rareș Criste și Alin Ardelean era, în acea perioadă, clujeanul Teofil Mureșan care deținea, prin Electrogrup, controlul la Ten Transilvania Energy.

Alte nume care au mai trecut prin firmă

La înființare, Amgaz Furnizare (actuala firmă asociată cu Nuclearelectrica) era controlată de doi americani: Peter Braun, om de afaceri care a fost implicat în vânzarea combinatului Alro Slatina către ruși, și Michael Myron Einik, fost diplomat SUA la București, în anii ’90, în mandatul ambasadorului Alfred Moses, și asociat în consultanță cu foști generali ai serviciilor secrete românești (DGIA și STS), potrivitPanorama.ro.

În Amgaz mai era implicată și Monica Roșu, fiica lui Horia Roșu, fost consilier al lui Dan Ioan Popescu, controversatul ministru al Energiei din timpul guvernării lui Adrian Năstase.

Câți bani s-au cheltuit pe proiectul NuScale

La începutul anului 2021, Nuclearelectrica a primit 1,2 milioane de dolari de la Agenția pentru Comerț a SUA (USTDA), pentru identificarea și evaluarea potențialelor amplasamente pentru reactoarele modulare mici. În 2022 a fost selectat amplasamentul fostei centrale termice de la Doicești, județul Dâmbovița, deținut de Nova Power.

Pe 27 iunie 2022, președintele american Joe Biden anunța alocarea unui grant în valoare de 14 milioane de dolari pentru Etapa Preliminară a Studiilor de inginerie și proiectare pentru proiectul SMR din Romania.

Pe 27 septembrie 2022, Nuclearelectrica SA și Nova Power & Gas SRL au lansat asocierea public-privată RoPower Nuclear SA. Această asociere urma să deruleze proiectul cu cei de la NuScale.

Pe 4 ianuarie 2023, NuScale Power, LLC (NuScale) și RoPower au semnat contractul pentru lucrările de Front-End Engineering and Design (FEED), faza 1. Practic, e vorba despre un studiu de prefezabilitate pentru estimarea calendarului și costurilor specifice proiectului.

Pe 5 iulie 2023, DS Private Equity a semnat Acordul de tip Term sheet cu Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, cu intenția de a investi 75 milioane de Euro pentru dezvoltarea studiului FEED.

În august 2023, RoPower Nuclear SA a încheiat un contract de împrumut cu Nuclearelectrica pentru echivalentul în euro a sumei de 8,9 milioane dolari, din care, pana la 31 decembrie 2023, s-a tras suma de 4,5 milioane USD.

Împrumutul a fost acordat cu scopul finanțării activităților de asistență tehnică referitoare la SMR Front End Engineering and Design (FEED), Faza 1, potrivit rapoartelor Nuclearelectrica.

În 2024, a fost încheiat un act adițional la contractul de împrumut din 2023, prin care s-a aprobat majorarea plafonului de finanțare până la suma de 22 milioane dolari. Soldul împrumutului la 31 martie 2024 era în valoare de 15 milioane euro (74.986.398 lei).

Pe 17 aprilie 2024, acționarii Nuclarelectrica urmau să voteze creșterea valorii împrumutului la 243 milioane dolari, practic de peste zece ori mai mult, însă Ministerul Energiei a blocat acest punct.

Nuclearelectrica nu a răspuns pentru ce erau necesari 243 milioane dolari

HotNews.ro a transmis către Nuclearelectrica un set de întrebări privind această sumă. Nuclearelectrica a afirmat că RoPower ar putea accesa banii în măsura în care nu găsește alte surse de finanțare, însă nu a răspuns și pentru ce era necesar împrumutul de 243 de milioane de euro.

"Așa cum se precizează la punctul respectiv de pe ordinea AGEA, majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 pană la concurența sumei de 243.000.000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, se putea realiza prin accesare de către RoPower numai în măsura în care nu se putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare. Majorarea plafonului este direct corelată cu etapele de dezvoltare a proiectului și orice informație suplimentara aferentă vă fi comunicată acționarilor cu respectarea dreptului acestora de acces la informații la momentul unei AGA ulterioare", a precizat Nuclearelectrica la întrebările HotNews.ro.

În ceea ce privește secretizarea costurilor proiectului, valori cuprinse în studiul de prefezabilitate, Nuclearelectrica a răspuns că publicarea unor astfel de informații "ar putea duce la adoptarea unor uzanțe necinstite".

"Publicarea acestor informații poate aduce atingere principiului concurenței loiale și poate afecta interesele pe termen ale lung ale companiei în ceea ce privește continuarea, dezvoltarea și implementarea Proiectului SMR”, a transmis Nuclearelectrica la solicitarea HotNews.ro.

Nuclearelectrica mai susține că vor fi făcute noi estimări la un nivel de detalii "mult mai granular".

Ce spune NuScale

John Hopkins, CEO-ul și președintele NuScale, a afirmat, săptămâna trecută, într-o conferință a companiei, că votul a fost amânat pentru iunie, iulie. "Am avut o discuție în această dimineață cu clientul nostru RoPower. După cum am spus, am fost cu președintele României, în urmă cu două săptămâni, când am vizitat unitatea Doosan. Am finalizat colaborarea cu Flour Corporation pentru FEED faza 1 (n.red. prima fază a studiului de proiectare și inginerie). Acum intrăm în LNTP sau în notificarea limitată pentru a începe faza FEED 2, în care NuScale este subcontractant al Flour Corporation. Acum intrăm în LNTP sau notificarea limitată pentru a continua FEED Faza 2, în care NuScale este un subcontractant pentru Flour Corporation.

Acționarii RoPower au votat pe 17 aprilie, însă, dintr-un motiv oarecare, pe care nu-l știm, a fost amânată data pentru iunie, iulie. Tot ce ni s-a spus este că nu are de-a face cu tehnologia NuScale sau cu contractorii. Fiind decizie politică, într-un an de alegeri, au amânat data. Nu este o problemă financiară. Tot ce știm este că votul a fost amânat până în iunie, iulie. Cam asta ne-au spus", a spus John Hopkins.

Și Nuclearelectrica arată, în raportul pe primul trimestru din 2024, că "proiectul și contractele vor fi repuse pe ordinea de zi în Adunările Generale ulterioare ale Acționarilor în conformitate cu strategiile de dezvoltare".