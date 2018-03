Timmermans: CE va prezenta in mai 2018 propunerea pentru urmatoarele fonduri europene si ne gandm la legarea lor de statul de drept

"Vom prezenta propunerea noastra pentru cadrul financar multianual urmator in luna mai. Ca parte a discuiilor pregatitoare ne gandim si la modul in care ne-am putea asigura ca fondurile europene sunt folosite in conformitate cu principiile bunei administrari si ale statului de drept. Deci ne gandim la un mecanism prin care sp ne asiguram ca toate fondurile UE care se aplica tuturor statelor membre prin care sa putem verifica daca se respecta statul de drept, astfel incat aceste fonduri sa nu fie cheltuite gresit. Nu este directionata numai unei tari care primeste fonduri de coeziune, ci catre toate cele 27 de stat membre. Cred ca trebuie sa ne gandim la acest sistem, pentru ca cetatenii din UE care platesc taxe au dreptul sa stie cum sunt cheltuiti banii" - a spus el.De asemenea, Timmermans a cerut statelor membre participante sa operationalizeze institutia Procurorului European. "E important ca statele membre sa adopte insitutia Procurorului European, un instrument foarte direct care se uita in statele membre sa vada daca banii europeni sunt cheltuiti corect si poate sa intervina daca sunt probleme".