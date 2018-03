Viorica Dancila cere ca Autoritatea de Management a POR sa desemneze cate o persoana pentru fiecare autoritate publica locala, care sa urmareasca stadiul proiectulor europene

Premierul Viorica Dancila a avut vineri o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului Operational Regional (POR) si directorii Agentiilor de Dezvoltare Regionala pentru a discuta problemele intampinate in atragerea finantarii europene. O alta solutie concreta ceruta de premier a fost ca Autoritatea de Management a POR sa desemneze cate o persoana pentru fiecare autoritate publica locala, care sa urmareasca stadiul proiectului propus de primarii, de la momentul depunerii pana la semnarea contractului de finantare, si sa ofere sprijin si consiliere atunci cand este necesar, potrivit unui comunicat al Guvernului.Primarii municipiilor resedinta de judet au prezentat principalele dificultati in ceea ce priveste obtinerea finantarii pentru proiectele din cadrul POR si au propus o serie de solutii. Cele mai multe dintre acestea au vizat simplificarea procedurilor, blocajele cauzate de legislatia achizitiilor publice, ghidul solicitantului, regimul de proprietate publica si de parteneriat, precum si optimizarea aplicatiei electronice My SMIS, se mai arata in comunicat.Primarii ar urma sa participe in grupul de lucru care analizeaza propunerile de modificare a legislatiei achizitiilor publice, si sa vina cu solutii. Viorica Dancila a spus ca propunerile primarilor privind simplificarea procedurilor si reducerea birocratiei vor fi avute in vedere de echipa constituita in acest scop la nivelul Guvernului.Alaturi de primul-ministru, la intalnire au mai participat vicepremierul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.Pentru a coordona masurile avute in vedere de autoritatile romane privind absorbtia fondurilor prin POR cu procedurile europene, va fi organizata o noua intalnire in cursul acestei luni cu reprezentantii Comisiei Europene responsabili pentru politica regionala. Premierul Viorica Dancila a precizat ca a solicitat sprijin Comisiei Europene in sensul desemnarii unor experti care sa ofere sprijin si consiliere pentru cresterea absorbtiei fondurilor structurale si de investitii europene.Problemele semnalate de primari si solutiile propuse vor fi analizate de ministerele de resort, precum si in grupurile de lucru, urmand sa primeasca raspunsuri concrete intr-o perioada cat mai scurta de timp.