Date ingrijoratoare despre un Program pe fonduri europene - 0,00% rata de absorbtie efectiva in februarie 2018, sustine Coalitia ONG pentru Fonduri Structurale

"Lansarea apelurilor aferente sumelor nealocate din POCU (2,8 miliarde Euro din totalul de 4,37 miliarde) si supracontractarea, masuri propuse in contextul asumarii de catre Guvernul Romaniei ca la final de 2018 sa ajunga la 100% grad de contractare a fondurilor europene, nu sunt suficiente", sustine Coalitia ONG pentru Fonduri Structurale ce cuprinde 39 de organizatii neguvernamentale din Romania.Potrivit scrisorii deschise adresate ministrului Plumb, rata absorbtiei pe acest program operational nu are cum sa creasca. "Cu atat mai putin putem vorbi despre impact sau schimbari sociale. Implementatorii se gasesc in imposibilitatea de a aplica in cadrul POCU, procesul de evaluare si contractare dureaza chiar si un an de zile, ghidurile de finantare sunt desprinse de situatia reala din teren, procesele de consultare sunt doar pe hartie, comunicarea cu beneficiarii este departe de a fi functionala", se arata in scrisoare.Colitia cere public un plan de masuri urgente care sa duca la redresarea situatiei in care se afla POCU si la evitarea dezangajarii tuturor acestor sume ramase necontractate/necheltuite."Va solicitam crearea unui mecanism de consultare real, functional, predictibil si regulat cu stakeholderii din domeniu. Grupuri de lucru tematice au existat si in trecut si s-au dovedit a fi o unealta eficienta in schimbul de informatii si idei dintre autoritatea de management si beneficiari", cer ONG-urile semnatare.