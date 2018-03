Experți în fonduri UE cer Ministerului Fondurilor Europene și Guvernului să nu elimine prerogativele organismelor intermediare POCU

CEAFSCE „își exprimă ingrijorarea față de informațiile apărute în presă, potrivit cărora Ministerul Fondurilor Europene intenționează să desființeze de facto rolul Organismelor Intermediare din POCU”.„Considerăm că acest demers este unul extrem de periculos întrucât, dacă Organismele Intermediare POCU nu vor mai avea drept de semnatură, decizia asupra proiectelor se va muta la Ministerul Fondurilor Europene, respectiv la directori și funcționari care sunt de cele mai multe ori fideli oamenilor politici sau numiti în functii de către oameni politici. Noi, experții în fonduri europene, credem că ministerul trebuie să asigure condițiile necesare ca abordările Organismelor Intermediare POCU să fie unitare și nu să intenționeze să monopolizeze MFE semnarea proiectelor”, a declarat Valentin Dimon, presedintele Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene.El a mai spus ca desi Ministerul Fondurilor Europene (MFE) invocă in luarea deciziei faptul ca Organismele Intermediare POCU nu au o abordare unitara asupra proiectelor depuse de potentialii beneficiari de finanțări europene, problema ar urma să fie rezolvată de MFE într-un mod ”foarte dubios”.„În acest moment, un act aditional pentru orice proiect POCU este aprobat de un director de Organism Intermediar, care a ocupat postul prin concurs, iar propunerea de modificare legislativa presupune ca orice act adițional să fie aprobat de acum încolo de un director din Ministerul Fondurilor Europene, delegat pe post de secretarul de stat X sau de ministrul Y, care sunt numiți politic” - susține liderul Corpului Experților.Prin urmare, Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene solicita public premierului Viorica Dăncilă sși ministrului Fondurilor Europene Rovana Plumb să renunțe la această inițiativă. „În caz contrar, CEAFSCE își rezervă dreptul de a utiliza de toate metodele oferite de legislatia in vigoare pentru a bloca un astfel de act normativ”.Organismele intermediare pentru POCU sunt instituții aflate în subordinea Ministerului Educației și Ministerului Muncii, cărora Autoritatea de Management a POCU (din subordinea MFE) le-au delegat o serie întreagă de competențe pentru fondurile europene din sectoarele aferente.Potrivit site-ului fonduri-structurale.ro , pe masa Guvernului se află în pregătire un act normativ prin care urmează să fie retrasă personalitatea juridică a celor 8 Organisme Intermediare Regionale (OIR) responsabile de implementarea Programului Operațional Capital Uman. Surse au explicat pentru fonduri-structurale.ro că motivul pentru care Guvernul intenționează să retragă personalitatea juridică a acestor organisme intermediare este „lipsa abordării unitare”.Asigurarea abordării unitare este, în primul rând, responsabilitatea Autorității de Management (AM). Documentele cu caracter normativ clare (ghiduri, contracte de finanțare, ordine, proceduri operaționale de lucru, utilizare sistem informatic), buna coordonare și managementul exercitat de Autoritatea de Management ar trebui să asigure caracterul unitar al abordării, mai scrie fonduri-structurale.ro.