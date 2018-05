Ministrul Plumb îl ceartă pe Iohannis pentru cifrele prezentate de ministrul Teodorovici. Rată de absorbție sub media UE

„Sumele primite de la Uniunea Europeană aferente proiectelor finanțate atât din cadrul financiar 2007-2013, cât și din noul cadru financiar 2014-2020, încasate în trimestrul I al anului 2018, au reprezentat 0,5% din PIB, prezentând un grad de realizare faţă de nivelul programului trimestrial de încasări de 63,1%.

Plățile pentru proiectele cu finanțare din fonduri UE au reprezentat 0,5% din PIB şi s-au efectuat în proporție de 57,3% , majoritatea plăților realizate fiind pentru proiectele finanțate din cadrul bugetar 2014-2020. Plățile pentru proiecte cu finanțare din fonduri UE aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost în sumă de 4.450,7 milioane lei din care cea mai mare parte, respectiv care 4.079,5 milioane lei au reprezentat plăți aferente proiectelor din domeniul agriculturii.

, majoritatea plăților realizate fiind pentru proiectele finanțate din cadrul bugetar 2014-2020. Plățile pentru proiecte cu finanțare din fonduri UE aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost în sumă de 4.450,7 milioane lei din care cea mai mare parte, respectiv care 4.079,5 milioane lei au reprezentat plăți aferente proiectelor din domeniul agriculturii. Cheltuielile bugetare efectuate în primul trimestru al anului 2018 s-au situat sub nivelul programat în cazul majorității titlurilor de cheltuieli, niveluri mult sub cele estimate înregistrându-se în cazul cheltuielilor cu dobânzile, cheltuielile din titlul Alte transferuri în care sunt cuprinse, în principal, contribuția la Uniunea Europeană și la alte organisme internaționale și transferurile către operatorii economici cu capital de stat, precum și în cazul cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite să fie luate măsuri care să conducă la diminuarea discrepanțelor între cheltuielile programate și cele efectuate, precum și în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate din fondurilor externe nerambursabile în vederea creșterii gradului de absorbție”.

Absorbție sub media UE pe actuala perioadă de programare

Niciun proiect rămas din vechea perioadă de programare nu a fost finalizat. Întâlniri cu constructorii

proiecte aprobate și contractate 174 ,

valoare totală eligibilă a proiectelor: 6 miliarde de euro. Reprezintă jumătate din alocarea totală a POIM.

Din aceste proiecte, 104 sunt proiecte noi contractate, de 3,3 miliarde de euro, adică 25% din alocarea POIM.

Proiecte fazate: 70, în valoare de 3,35 miliarde euro, adică 23% din alocarea totală a POIM.

1,085 miliarde euro sunt sumele solicitate de la Comisia Europeană pe POIM, adică 11,78% din alocare.

Luni, Rovana Plumb a convocat o conferință de presă, ca reacție la criticile aduse de președintele Iohannis. Întrebată de jurnaliști în legătură cu nivelul de realizare a programului asumat de Guvern pe partea de fonduri europene, Rovana Plumb a negat că au fost performanțe sub nivelul programat.”De unde aveți aceste date?” - i-a răspuns Rovana Plumb unui jurnalist care a întrebat-o despre cifrele din execuția bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor Publice.Astfel, Ministerul Finanțelor, condus de fostul ministru al Fondurilor Europene Eugen Teodorovici, a pus pe site o prezentare potrivită căreia pe primul trimestru din anul 2018 la fonduri europene absorbția a fost sub nivelul programat de Guvern:Luni seara președintele Iohannis a criticat Guvernul pornind tocmai de la gradul de realizare a programmului sumat de Guvern, așa cum a fost prezentat de Ministerul Finanțelor:i” - a spus Iohannis.În schimb, Rovana Plumb a venit cu altă comparație, cea între absorbția pe primele 3 luni ale anului 2018 față de 2017. „, a spus Rovana Plumb.Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a răspuns criticilor aduse de Iohannis spunând că rata de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune pentru România este de 16%, pe perioada de programare 2014-2020, sub media UE de 18%.”.Potrivit ministrului, cei 16% se referă la sume încasate de la Comisia Europeană pe proiectele din programele operaționale, inclusiv avansurile acordate direct de Comisia Europeană la începutul perioadei de programare, fără să se fi realizat proiecte și cheltuieli eligibile.În această rată de absorbție, ea spune că nu a inclus și plățile directe la hectar din agricultură, pe care le inclusese anterior un secretar de stat din subordinea sa, Dan Paxino.

Potrivit lui Plumb, absorbția de 16% se referă la avansurile de la CE și la decontările de cheltuieli în programele operaționale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Agriculturii.Potrivit datelor oficiale centralizate la Ministerul de Finanțe, în perioada 2014-31 martie 2018, România a primit de la Uniunea Europeană în total circa 10,2 miliarde de euro, fonduri europene din cadrul Financiar 2014-2020.Mai mult de jumătate din această sumă o reprezintă avansurile de circa 1,3 miliarde de euro acordate din oficiu, la începutul perioadei de programare, și plățile directe la hectar (FEGA) de 4,28 miliarde de euro, bani oferiți de UE fără să fie necesare proiecte.Revenind la Rovana Plumb, ea a criticat fosta guvernare Ciolos (noiembrie 2015-ianuarie 2017). „Întrebată de presă dacă PSD își asumă și faptul că la Ministerul Dezvoltării Regionale era social-democratul, vicepremeir în Guvernul Cioloș, Rovana Plumb a răspuns: „Potrivit Rovanei Plumb, 70 de proiecte, în special de infrastructură de transport și de mediu, începute în perioada de programare 2007-2013, rămase neterminate atunci, au fost re-etapizate (fazate) pentru a fi încheiate cu banii europeni din perioada de programare 2014-2020. Niciunul dintre aceste proiecte, în valoare totală de 3,35 miliarde euro, nu a fost finalizat nici până acum, recunoaște Rovana Plumb.- a spus ministrul Fondurilor Europene.Ea a invocat faptul că la nivelul Uniunii Europene legislația privind noile fonduri comunitare din perioada de programare 2014-2020 a fost adoptată cu întârziere. „Perioada de programare nu a început în 2014. În decembrie 2014 abia a fost aprobat regulamentul la nivelul UE, care a permis ca această cheltuire a banilor europeni să se facă pe o perioadă de n+3, adică plus 3 ani față de 2020. De asemenea, pentru programele operaționale au fost încheiate acordurile cu Comisia Europeană în 2015, la început, în primăvară, după care a urmat perioada de pregătire”, a spus ea.De asemenea, pentru toate proiectele europene în execuție pe partea de transport, Rovana Plumb sugerează că firmele constructoare au întârzieri nejustificate. Pe 15 mai, ea și ministrul transporturilor, Lucan Șova, se vor întâlni cu drumarii la Ministerul Transporturilor., a spus Plumb.Alte întâlniri vor fi, săptămîna viitoare, cu beneficiarii proiectelor de infrastructură de mediu, „servicii de apă și canalizare către populație, termoficare, tocmai pentru a lua măsurile necesare să putem merge mai departe mult mai alert”.Potrivit ministrului Plumb, situația tuturor proiectelor existente pe Programul de Infrastructură mare (POIM) este următoarea:În ansamblu, pe toate programele de fonduri structurale, mai sunt de lansat apeluri de proiecte cu valoare de 19% din alocarea de 23 de miliarde de euro. Aceste apeluri ar urma să fie făcute până la 30 iunie 2018 și toate proiectele în evaluare să poată fi contractate până la sfârșitul anului 2018, potrivit Rovanei Plumb.Un program operașional slab a fost Programul de Capital Uman (POCU), având zero absorbție până în februarie 2018, însă ministrul spune că a fost eliminat riscul de pierdere a banilor europeni prin dezangajarea de sume în acdrul POCU.”, a spus Plumb.