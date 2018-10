Discuții între Viorica Dăncilă și Corina Crețu pe tema construirii spitalelor regionale: Guvernul susține că au fost identificate soluții de finanțare, însă nu precizează și care sunt acestea

Premierul Viorica Dăncilă a avut luni o întrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, un subiect de discuție fiind construirea a trei spitale regionale. "Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de finanțare existente și au identificat soluții de realizare a acestor spitale", arată Guvernul printr-un comunicat de presă, fără a preciza, însă, și care sunt soluțiile identificate.







Comisarul european a declarat înainte de această întâlnire că vrea clarificări în urma declaraţiilor că realizarea proiectelor ar trebui să se facă în parteneriat public privat în loc de fonduri europene. Săptămâna trecută, Corina Crețu s-a declarat joi mâhnită de disputele din România privind proiectele celor trei spitale, după ce Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a pus la îndoială viabilitatea acestor obiective de investiții din fonduri UE.

Potrivit Guvernului, Viorica Dăncilă i-ar mai fi spus comisarului european că în ceea ce privește negocierile privind viitorul buget european, "România își propune o abordare constructivă, care să conducă la atingerea unui compromis, și care să reflecte atât nevoile de a face față noilor provocări, dar și necesitățile legate de promovarea, în continuare, a unei convergențe reale la nivelul Uniunii Europene, prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru politica de coeziune și politica agricolă comună".Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat luni că aşteaptă clarificări din partea Guvernului în privinţa finanţării spitalelor regionale de la Cluj, Iaşi şi Craiova. Declarația a fost făcută la conferința de presă din cadrul evenimentului EuroIMPACT, organizat la București de Institutul European din România în parteneriat cu Hotnews.ro – StartupCafe.ro"Pentru mine a venit ca o supriză aceasta nouă poziţionare pentru care nu am confirmare. Ne dorim să avem clarificări în această privinţă. Noi discutăm de ani de zile, avem corespondenţă între serviciile noastre şi autorităţile naţionale. De pildă, în ceea ce priveşte spitalele regionale, având în vedere progresele care s-au făcut, nivelul foarte înaintat al studiilor de fezabilitate care s-au făcut. Am înţeles inclusiv din declaraţiile doamnei Sorina Pintea că proiectele celor trei spitale regionale de la Cluj, Iaşi şi de la Craiova vor fi trimise la comisie pana la sfârșitul anului. De aceea, voi ruga pe dna prim-ministru să ne confirme dacă acest lucru este valabil", a declarat luni Corina Creţu, cu ocazia evenimentului EuroIMPACT, organizat la București de Institutul European din România în parteneriat cu Hotnews.ro – StartupCafe.ro.Comisarul european a spus că autorităţile române au comunicat o sumă mai mare în privinţa studiului de fezabilitate pentru proiectul spitalelor regionale. "Am subliniat în repetate rânduri cu toate guvernele, începând cu Guvernul Ponta, am semnat în 2015 acest program operaţional regional. A fost dorinţa Guvernului României de atunci să introducem aceste trei spitale regionale- 300 de milioane de euro, 150 de milioane de euro finanţare europeană, 150 de milioane finanţare naţională şi locală. Între timp s-au făcut studiile de fezabilitate. Aici vreau să spun că e o inadvertenţă şi o greşeală în ceea ce s-a declarat, aceea că studiul de fezabilitate al Băncii Europene de Investiţii ar costa 120 de milioane de euro, în realitate costa 1,8 milioane de euro. Este un serviciu oferit de Banca Europeană de Investiţii", a spus Corina Creţu.Până acum designul celor trei spitale regionale a costat 105 milioane de euro, din care 40 de milioane pentru spitalul de la Iaşi, 40 milioane de la Cluj şi 25 de milioane pentru Craiova. Corina Creţu a spus că e important pentru Comisia Europeană să ştie dacă Guvernul României mai vrea bani europeni pentru spitale.Corina Crețu a precizat că va avea o întâlnire cu premierul și imediat după aceea va transmite o scrisoare oficială.Săptămâna trecută, Corina Crețu s-a declarat mâhnită de disputele din România privind proiectele a 3 spitale regionale pe fonduri europene, după ce Darius Vâlcov (PSD), consilierul premierului Viorica Dăncilă, a pus la îndoială viabilitatea celor trei obiective de investiții din fonduri UE. Crețu a lansat și un atac voalat la Liviu Dragnea, președintele PSD.„Cifrele nu mint niciodată. Hai sa vedem! Comisia Europeană alocă României 150 milioane euro pentru studiile şi construcţia (inclusiv dotarea) a 3 spitale. Studiile, conform Băncii Europene de Investiţii, cei care le şi elaborează, costă 120 milioane euro. Conform aceloraşi studii BEI, construcţia şi dotarea celor 3 spitale costă 1,2 miliarde euro. (Probabil din cele 30 de milioane euro rămase).Între timp, statul român scoate în parteneriat public privat studiul, construcţia şi dotarea unui spital, cu 140 milioane euro. Asta, ca să înţelegem exact cum stau lucrurile!”, a scris Vâlcov pe Facebook.În replică la afirmațiile lui Vâlcov referitoare la spitalele regionale de la Craiova, Iași și Cluj, comisarul UE Corina Crețu menționează că Ministerul Dezvoltării Regionale, pe vremea cînd ministru era nimeni altul decât Liviu Dragnea, în guvernarea PSD-Ponta, a propus introducerea celor 3 spitale regionale în finanțarea din POR 2014-2020.De asemenea, Crețu avertizează că o eventuală modificare a programului, dacă Guvernul României vrea să modifice alocarea rezervată acum spitalelor regionale, trebuie aprobată de Comisia Europeană.