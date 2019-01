LIVE VIDEO Educație la puterea viitorului din fonduri europene: cum pot fi atrase fonduri europene pentru modernizarea educației

Experți din Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov, din Ministerul Educației, de la organismele care derulează fonduri europene care pot fi accesate în domeniul educațional, experți în afaceri europene și comunicare aduc informații, expertiză și povești din lumea proiectelor.







​Felicia Săndulescu, director adjunct Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic:

să nu așteptăm să ne dea cineva ceva, e important ca fiecare instituție să încerce să primească fonduri europene, chiar dacă nu sunt ușor de accesat.

nu putem să ne dezvoltăm ca țară dacă nu încercăm ca educația să fie făcută pentru societate.

trebuie să ne adaptăm educația la solicitările operatorilor economici.

În deschiderea evenimentului au vorbit:



- Cristina Zygomalas, director Proiecte Publice EURACTIV.com



- Claudia Ionescu, șef DPRI, ADRBI – Programul Operațional Regional în Regiunea București-Ilfov:

educația publică vine să sprijine cei șapte ani de acasă.

învățăm unii de la alții, educație nu se face numai acasă.



