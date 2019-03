Noi probleme cu OUG 114: Fondurile europene ar putea fi tăiate din cauza limitării controalelor pe documentaţia de atribuire/ Comisia Europeană s-a sesizat

Ce face Guvernul acum, după ce a primit atenționările din partea Comisiei? A pus în dezbatere publică un proiect de OUG care are un singur articol. Acesta prevede că ANAP poate face controale ex-ante, dar la solicitarea autorităților contractante. În ce măsură poate rezolva problema semnalată de comisie este greu de spus. Nici din nota de fundamentare nu este foarte clar cum rezolvă. Este precizat însă faptul că în lipsa OUG ar apărea riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor.

Reamintim că la sfârșitul anului trecut, Guvernul a aprobat peste noapte OUG 114, care a bulversat mediul de afaceri, fiind afectate mai multe sectoare: bancar, sistemul privat de pensii, energie, telecomunicații, construcții etc.





Respectarea Acordului de Parteneriat 2014-2020 încheiat de România este foarte important în ceea ce privește fondurile europene. Nerespectarea lui ar putea afecta atragerea de fonduri europene. România este în situația de a nu respecta acest acord de parteneriat. Comisia Europeană a transmis autorităților române, pe 25 februarie, o scrisoare prin care a atras atenția că "modificările aduse sistemului ex ante din România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 sunt împotriva recomandărilor specifice de țară"."Unele reforme începute în temeiul planului de acțiune elaborat în contextul condiționalității ex ante pe care România trebuia să le efectueze în materie de achiziții publice și care erau relevante pentru executarea fondurilor UE au fost întrerupte și, odată cu adoptarea recentă a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, au fost chiar anulate", se arată în ultimul raport de țară.De ce este nemulțumită Comisia Europeană? Guvernul a modificat legislația privind achizițiile publice prin OUG 114, aprobată peste noapte la sfârșitul anului trecut, astfel încât cei care vor să facă lucrări cu bani din fonduri europene să nu mai aibă nevoie de avize și controale de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (SEAP). Practic, să depună documentații de atribuire în sistemul electronic de achiziții publice fără să mai treacă pe la ANAP, așa cum cere chiar Comisia Europeană."Ordonanţa 114 a scos practic de la Agenţia Naţională de Achiziţii Publice acea obligativitate de a avea un control pe documentaţia de atribuire înainte să o lansaţi. Deci, pe fondurile europene, doar AM-urile rămân responsabile, deci ANAP nu mai dă nici un fel de aviz ex-ante pe documentaţie, iar al doilea lucru important e ca nu e obligatorie avizarea de către ANAP a documentaţiilor pe care dvs. le aprobaţi. Se face numai voluntar, în limita a 5% din întregul număr de proceduri la nivel naţional. Cu alte cuvinte: faceţi-vă documentaţia, lansaţi-o frumos în SEAP, fără orice alt aviz, şi punct. Deci este o măsură care să urgenteze foarte mult partea de achiziţii publice”, a le-a spus Teodorovici reprezentanților Asociaţiei Comunelor din România.OUG 114/2018 prevede că "realizarea controlului ex ante pentru contractele finanțate din fonduri europene este performată de către autoritățile de management", se arată în nota de fundamentare a proiectului. Potrivit acestuia, pe 25 februarie 2019 a fost primită din partea Comisiei Europene "scrisoarea cu nr. Ares(2019)1058155 - 20/02/2019 prin care se atrage atenția statului membru asupra faptului că modificările aduse sistemului ex ante din România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 sunt împotriva recomandărilor specifice de țară, în sensul că trebuie să existe o singură instituție, respectiv Agenția Națională pentru Achiziții Publice, responsabilă cu controlului ex ante în România, indiferent de sursa de finanțare a contractelor de achiziție publică/sectorială"."Amintim totodată faptul că absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de Euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale. Nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale", se mai precizează în nota de fundamentare.