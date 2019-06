Un secretar de stat de la Fonduri UE, care lucra în administrație de pe vremea lui Ceaușescu, a fost eliberat din funcție vineri

Dan Paxino fusese numit în august 2017 secretar de stat la Fonduri Europene, de către premierul de atunci, Mihai Tudose. Anterior, Paxino a obtinut gradul diplomatic de ministru-consilier in Ministerul de Externe si apoi pe cel de ministru plenipotentiar. În 2010 a fost desemnat reprezentant permanent al României la UN Habitat.Dan Paxino lucra în administrația de stat încă de pe vremea lui Ceaușescu, după cum el a spus. „Eu vă spun că sunt specialist, că am intrat în activitate în anul 1980, fiind ultimul an când au fost repartiții în București și în ministere, respectiv în comerț exterior. Am o activitate realmente de notorietate, știu ce înseamnă să derulezi contracte, am răspuns de departamentul America din partea firmei care era la acea perioadă cea mai reprezentativă în cadrul sistemului de comerț exterior, respectiv Romanoexport, pe relația SUA-Canada și am derulat contracte de peste 3 miliarde de dolari”, se lăuda Paxino în aprilie 2017, la o dezbatere despre fondurile europene.În locul lui Paxino, premierul Dăncilă l-a numit vineri în funcția de secretar de stat la Fonduri Europene pe. Inginer constructor de profesie, Caleap a fost director executiv al Asociaţiei Internaţionale a Întreprinderilor Creative din Belgia, o organizație pentru promovarea intereselor antreprenorilor români din Belgia.Tot vineri, Dăncilă l-a eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului pe, iar în locul lui l-a numit pe, care provinde de la ALDE Arad.