Câți bani trimit în țară românii din străinătate

În 2018, românii plecați în străinătate au trimis în România 2,977 miliarde de euro, în creștere față de anul 2017 (2,823 miliarde de euro). Pe de altă parte, în anul 2018, din România au fost trimiși în străinătate 263 de milioane de euro de către cetățenii străini care lucrează aici. Rezultă un sold pozitiv de 2,714 miliarde de euro, bani care au intrat în România în anul 2018, ca remitențe de la cetățeni.Astfel, România a urcat pe poziția a doua în topul european al soldului remitențelor, depășind Polonia, în anul 2018. Diaspora poloneză a trimis în țară 2,929 miliarde de euro (sub diaspora românească), în timp ce din Polonia au fost trimiși în alte țări 386 de milioane de euro. Rezultă un sold de 2,544 miliarde de euro pentru Polonia, în anul 2018.Portugalia este țara din UE care a rămas cu cei mai mulți bani în anul 2018, în urma transferurilor personale făcute de lucrătorii portughezi din diaspora către țară, versus banii trimiși de lucrătorii străini din Portugalia către țările lor.Astfel, în anul 2018, lucrătorii portughezi din diaspora au trimis acasă 3,604 miliarde de euro, iar străinii din Portugalia au transferat în țările lor 533 milioane euro. Rezultă un plus de 3,071 miliarde de euro pentru Portugalia.Revenind la România, din cei 2,977 miliarde de euro trimiși de românii din străinătate în țară, în anul 2018, un total de 2,661 miliarde de euro provine de la alte state UE, iar 316 milioane de euro din afara UE.De partea cealaltă, din cei 263 milioane de euro transferați din România, 172 de milioane de euro s-au dus în alte țări UE, iar 91 de milioane de euro în afara UE.La nivelul întregii UE, în anul 2018, au fost trimiși în blocul comunitar, sub formă de transferuri personale, 10,918 miliarde de euro din state extra-UE. În schimb, din Uniunea Europeană au plecat către țări din afara UE 35,559 miliarde de euro, conform datelor Eurostat.Cei mai mulți bani sub formă de transferuri personale din UE către exteriorul blocului comunitar s-au dus către Asia (21%), Nordul Africii (18%), țări europene non-UE (16%), Sudul și Centrul Africii (14%) și America de Sud (13%).

Eurostat-remitente 2018 by Claudiu on Scribd