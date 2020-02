Mai multe OUG pe fonduri europene au fost aprobate marți: Bani europeni pentru racordarea la gaze, finalizarea unor proiecte pentru a returna 2 miliarde lei, descentralizarea managementului

Această ordonanță de urgență are în vedere finalizarea proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020., finanțarea fiind cu fonduri europene. Prin acest program, 200.000 de locuinţe vor fi racordate la gaz metan. Acest program porneşte cu o bază pilot, urmând ca în perioada ce vine să fie extins în funcţie de rata de succes a implementării. Programul naţional are o valoare de 500 milioane de euro. Vizează, într-o primă etapă, 200.000 de gospodării din România, mai ales în zonele de blocuri de locuinţe, care se încălzesc cu lemne.Acest lucru înseamnă pentru beneficiar, pentru autorităţile locale, că nu mai trebuie să bată drumurile la Bucureşti pentru aprobarea proiectelor sau contractelor de finanţare, ci această aprobare se va putea lua, începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul regiunilor, al Agenţiilor de Dezvoltare Regională unde urmează să funcţioneze aceste autorităţi de management.Primăriile, dacă vor dori să îşi implementeze o centură ocolitoare pe care au aşteptat-o foarte mulţi ani de zile, pot să realizeze acest lucru. Proiectul se transferă împreună cu sursa de finanţare către primărie, autoritate locală, şi după ce proiectul este finalizat, va fi predat din nou Companiei de drumuri, în vederea administrării.Această măsură nu vizează și centura ocolitoare a municipiului Bucureşti, în condițiile în care Regiunea Bucureşti-Ilfov are un statut mai special din punctul de vedere al reglementărilor Comisiei Europene, fiind considerată o regiune dezvoltată faţă de celelalte regiuni ale României.Aceste complete ar urma să se ocupe cu prioritate de judecarea cauzelor care astăzi se află pe rolul instanţelor de judecată. De asemenea, a fost reglementată posibilitatea obținerii unui aviz tacit din partea Agenției Naționale de Achiziții Publice. Dacă la Agenţia Naţională de Achiziţii Publice se întârzie avizul conform, cerut pentru documentaţiile de atribuire depuse de beneficiar, acţionează avizul tacit, şi aprobarea documentaţiei va avea loc chiar dacă acest aviz nu a fost emis în termen de către Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.