​Surse: Guvernul pregateste comasarea institutiilor si posibile concedieri de bugetari. Primele tinte: Ministerul Muncii si Ministerul Agriculturii

Unul dintre scenariile de lucru pentru Ministerul Muncii e comasarea intr-o singura institutie a tuturor agentiilor guvernamentale subordonate acestui minister: Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, (ANOFM), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Si la Ministerul Agriculturii e luata in calcul comasarea unor institutii aflate in subordinea sa.Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a confirmat marti intr-o conferinta de presa existenta unui proiect pentru reorganizarea institutiilor bugetare, fara a da insa detalii. Intrebata de un ziarist daca ia in calcul reducerea numarului institutiilor de stat, Vasilescu a spus: "Cand o sa am intregul proiect finalizat, o sa-l pun in dezbaterea presei". Chestionata apoi despre momentul cand proiectul va fi finalizat, ministrul Muncii a raspuns: "Cred ca foarte rapid, lucram intens".Nu e clar la acest moment daca proiectul va duce la reducerea reala a numarului de bugetari sau va aplica vechea reteta a suprimarii unor posturi bugetate, dar care nu sunt ocupate.Motivul principal pentru reorganizarea institutiilor, eliminarea unor functii de conducere si eventuala concediere a unor bugetari e nevoia de scadere a costurilor cu salarizarea bugetarilor. Costurile au explodat dupa maririle de salarii din ultimii ani, punand in pericol echilibrul bugetului de stat.Reamintim ca reorganizarea institutiilor bugetare a fost ceruta de anul trecut de premierul Mihai Tudose. Tudose a infiintat in iulie 2017 un comitet pentru auditarea institutiilor bugetare. Din acel comitet fac parte, printre altii, Lia Olguta Vasilescu si Sevil Shhaideh. Rezultatul auditului e necunoscut. HotNews.ro a cerut in urma cu o luna de la Guvern aceste rezultate, dar Executivul nu a raspuns cererii de informatii.