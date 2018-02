Schema de compensare pentru IT dezavantajeaza angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% tocmai ca sa protejeze angajatii

​Op-ed

Spun acest lucru pentru ca pe baza formulei de calcul pentru compensare prevazuta de proiect, costurile ar fi acoperite integral doar pentru o categorie de angajatori si partial sau deloc pentru alte categorii.Astfel, ar urma ca angajatorii care au decis sa majoreze salariul brut al angajatilor din acest domeniu cu 20% sa beneficieze, datorita schemei din proiect, de o acoperire a costului suplimentar. Trebuie totusi sa precizam ca o majorare de 20% a salariului brut presupune ca angajatorii doar si-au mentinut costul pe care il aveau la 31 decembrie 2018, in timp ce angajatii au primit mai putini bani.Pentru cei care au crescut cu circa 28% salariul brut pentru a nu afecta netul angajatului, mecanismul de compensare propus nu salveaza mare lucru.Cei mai afectati sunt poate cei care au acordat bonusuri sau alte forme de compensare pentru ca angajatii sa nu aiba de suferit, dar care nu au facut modificari ale salariului brut. Aceasta categorie de angajatori, desi a fost de buna credinta, a mentinut netul salariatilor si deci si-a majorat costurile salariale totale, nu va beneficia de niciun fel de compensare.In concluzie, deducerile propuse sunt in cuantum diferit in functie de modul in care au procedat angajatorii si e cel putin straniu, daca nu ingrijorator, ca dintre acestia, cei dezavantajati vor fi cei care au incercat sa isi protejeze salariatii.Mediul de afaceri a avertizat inca de la momentul lansarii proiectului legislativ prin care s-a realizat transferul de contributii ca vor exista implicatii negative pentru anumite categorii, chiar si in conditiile in care angajatorii majoreaza salariile brute pana la nivelul costului total pe care il aveau cu angajatii la 31 decembrie 2017. Proiectul aflat acum in dezbatere a fost propus tocmai pentru a rezolva aceste probleme si de aceea ar fi de asteptat sa nu genereze altele. In concluzie, ar fi bine ca deficientele observate sa fie remediate in cadrul dezbaterii publice, si nu dupa ce actul normativ va fi publicat in Monitorul Oficial.