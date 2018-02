Fitch: Politica fiscala expansionista a Romaniei va amplifica dezechilibrele macroeconomice

Fitch aminteste, intr-un comunicat, ca numirea Vioricai Dancila in fruntea guvernului este a doua schimbare de premier in decurs de sapte luni.Programul de guvernare al premierul Dancila include propuneri de noi reduceri de taxe si cresteri ale salariului minim si ale pensiilor. Aceste masuri includ majorarea salariului minim cu 100 de lei pe an pana in 2020, cresteri anuale ale pensiilor din sectorul public, scutiri de taxe pentru medici din 2019 si eliminarea impozitarii dividendelor. Programul reia totodata o propunere de reducere cu inca 1 punct procentual a TVA din ianuarie 2019, masura care fusese suspendata de guvernul fostului premier, pentru respectarea tintelor fiscale. Aceste masuri trebuie aprobate de Parlament, noteaza agentia de evaluare financiara."Politica fiscala prociclica a stimulat cresterea economica, dar a marit riscul de supraincalzire a economiei. Un stimulent fiscal puternic a contribuit la o crestere economica solida, sustinuta de consum, de aproape 7% in 2017 ¬ cea mai ridicata din UE. Cu o economie care functioneaza peste capacitate, noile masuri de relaxare fiscala risca sa amplifice si sa creasca dezechilibrele macroeconomice, au potentialul sa amplifice presiunile inflationiste, slabind competitivitatea si adancind deficitul de cont curent, proiectat sa fie in medie de 3,4% din PIB in 2018-2019, fata de 2,3% in 2016", se arata in comunicatul agentiei de evaluare financiara.Banca Nationala a Romaniei a majorat pe 7 februarie dobanda cheie cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, dupa o alta majorare similara in ianuarie. Presiunile inflationiste evolueaza mai rapid decat se astepta BNR, iar Fitch anticipeaza ca banca centrala va creste dobanda de politica monetara cu alte 0,5 puncte procentuale in acest an, in conditiile in care inflatia se va mentine la nivelul superior al intervalului anticipat de BNR."Numirea lui Dancila a evitat perspectiva imediata a unor alegeri anticipate, dar nu a eliminat tensiunile politice, nemultumirile publice fata de planurile de reforma in justitie si apropierea, anul viitor, a alegerilor prezidentiale", potrivit Fitch.Agentia considera ca guvernul ar putea sa fie inclinat sa mentina politica fiscala relaxata, chiar daca Romania tinteste deficite bugetare sub plafonul de 3% din PIB prevazut in tratatul de la Maatricht pentru urmatorii cativa ani, iar acesta o este o ancora de politica fiscala importanta. Acest fapt a fost evident in 2017, cand guvernul a redus cheltuielile pentru investitii, pentru a respecta aceasta tinta."Cu toate acestea, in lipsa unor propuneri de majorare a taxelor in programul de guvernare, in timp ce masurile actuale de majorare a veniturilor depind de imbunatatirea compliantei fiscale (masurile succesive de reducere a taaxelor au redus raportul intre taxe si PIB al Romaniei la unul dintre cele mai reduse nivele din UE), riscurile unui derapaj fiscal au crescut", se mai arata in comunicat.Fitch prognozeaza in scenariul sau de baza ca cresterea economica a Romaniei va incetini la 3,8% in acest an si la 3,3% in 2019, ca urmare a incetinirii consumului populatiei si a inaspririi politicii monetare, precum si un impact negativ asupra veniturilor bugetare.Estimarile Fitch sunt sub cele ale guvernului, iar agentia se asteapta din acest motiv ca deficitele bugetare din 2018 si 2019 vor fi peste limita de 3% din tratatul de la Maastricht, si anume de 3,4% in acest an si de 3,6% in 2019.Fitch a confirmat in ianuarie ratingul Romaniei la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila.