​AFP, despre cresterea economica record a Romaniei: Un boom care ingrijoreaza

"Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romana a progresat indatorandu-se, fara sa fie construit niciun kilometru nou de autostrada", afirma Cristian Paun, profesor de finante internationale in Bucuresti.Departe de a felicita Romania, tara cu cel mai redus nivel de trai din UE, dupa Bulgaria, institutiile internationale isi multiplica avertismentele."Principalul motor al cresterii a fost consumul gospodariilor, stimulat de reducerea taxelor si de majorarile salariale. Investitiile publice sunt in scadere pentru al doilea an consecutiv", a subliniat Comisia Europeana.Iar nevoile acestei tari cu 20 de milioane de locuitori sunt enorme in termeni de sanatate, educatie, transporturi. Romania are 550 km de autostrazi iar reteaua feroviara se deterioreaza, trenurile circuland cu o viteza medie de 44km/ora, fata de 78 km/ora in 1990."Niciun ban nu a fost cheltuit in 2017 pentru a cumpara material rulant, in timp ce caile ferate nu au fost modernizate decat pe distante foarte scurte", spune Viorel Istrate, sindicalist la caile ferate."Situatia este si mai dramatica in 2018, bugetele au fost si mai mult amputate", afirma el.Premierul social-democrat Viorica Dancila, instalat in februarie, a primis construirea a 350 de noi km de autostrada pana in 2020.Dar Doina si sotul sau Matei, mari amatori de calatorii pe munte, nu mai cred."Sunt peste 10 ani de cand ni se promit 50 de kilometri de autostrada intre Comarnic si Brasov dar proiectul nici macar nu a inceput, arata Doina, un doctor in varsta de 39 de ani, care reamiteste enormele ambuteiaje din fiecare week-end pe acest drum care leaga Bucurestiul de statiunile turistice din Valea Prahovei.Dupa revenirea la putere, in decembrie 2016, majoritatea de stanga a votat majorari salariale pentru functionari si cresterea mai multor ajutoare sociale.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Berd) deplange o adancire a deficitelor in urma acestor majorari, agitand spectrul unei "supraincalziri" a economiei.Inflatia a atins 3,3% in cifre anualizate in decembrie, cel mai inalt nivel din ultimii peste patru ani. In ianuarie, inflatia s-a accelerat din nou, ajungand la 4,3% in cifre anualizate."Tendinta ar urma sa se mentina in 2018," spune Matteo Patrone, director regional pentru Romania si Bulgaria.Ouale s-au scumpit cu 43%, untul cu 22% si fructele cu 11%. Iar romanii au cheltuit mai mult pe produse importante. Deficitul comercial a crescut cu o treime in 2017, ridicandu-se la aproape 13 miliarde de euro.In ciuda puternicelor disparitati dintre orase si tara, romanii se bucura de o dublare a salariului minim intre 2013 si 2017, care a crescut de la 700 la 1.450 lei (de la 157 la 319 euro). Dar evolutia competitivitatii nu a fost similara, degradand competitivitatea intreprinderilor, afirma angajatorii.Romania a cunoscut o euforie similara in 2007-2008, inainte de a se afunda intr-o profunda recesiune. A urmat o cura de austeritate, insotita de taieri salariale de 25% si de un ajutor de urgenta al FMI si UE."Daca privim cresterea economica din ultimii 25 de ani, vedem o foarte mare volatilitate: perioade de expansiune sustinuta au fost urmate de prabusiri la fel de spectaculoase", arata Paun.Este demonstratia, crede acest profesor, ca Romania nu a stiut sa profite de integrarea sa in UE si sa "transforme proiectul european in bunastare pentru cetatenii sai".