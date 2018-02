SUA: Inflatia lunara s-a accelerat la 0,5% in ianuarie

Indicele preturilor de consum CPI a avansat cu 0,5% in raport cu decembrie, in date corectate cu variatii sezoniere in conditiile in care analistii mizau pe o crestere cu 0,4%. Este cel mai mare avans din septembrie.In cifre anualizate, indicele a progresat cu 2,1%, usor peste tinta de 2% a Federal Reserve (Fed). Banca centrala ia in calcul insa indicele PCE bazat pe cheltuielile generale ale consumatorilor si care in general este mai scazut decat CPI.Daca sunt excluse sectoarele volatile ale alimentatiei si energiei, indicele a inregistrat in ianuarie o crestere solida de +0,3%, cel mai mare avans de un an.Celalalt indice al inflatiei, PCE, a ajuns in decembrie la 0,1% si la 1,7% in cifre anualizate. Datele pentru ianuarie vor fi publicate in martie.