Salarii scazute pentru angajatii din trei servicii ale Primariei Sectorului 2

"Sunt anumite domenii care nu produc la nivelul la care sa justifice salarii mai mari. Simplu. Sunt trei servicii carora le-a scazut venitul net, deci pe brut nu s-a umblat, in sensul de a cobori, dar pe net au pierdut. Aproximativ 20%. La zona de arhiva, la serviciul de paza din cadrul Politiei locale si, daca vreti intram in detalii, haideti sa facem o conferinta la primarie", a spus Negoita la sediul PSD, potrivit Agerpres."Mi se pare ca trebuie sa fim responsabili cand vorbim de bugetul public. Or, niste salarii cand le dai, trebuie sa stii pentru ce. Atunci cand nu justifica, nu le dai sau le dai la nivelul la care se justifica", a mai aratat el.