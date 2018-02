​Eugen Teodorovici promite ca va plafona contributiile datorate de persoanele aflate in concediu medical la nivelul anului trecut

"Nimeni nu va avea de pierdut", a reafirmat Eugen Teodorovici, intr-o interventie telefonica la Antena 3, precizand ca persoanele aflate in aceasta situatie si care au primit mai putini bani in 2018 isi vor putea "recupera sumele" prin "anumite rectificari din partea angajatorului"."Ne plafonam la suma datorata anul trecut", a spus Teodorovici.Acest "act normativ" va fi publicat saptamana viitoare iar "in situatia in care sunt diferente acestea se plafoneaza, plafonam obligatia contribuabilului la nivelul anului trecut", a continuat ministrul Finantelor.Prin acest nou "mecanism" se urmareste ca "cei care intra in concediu medical sa nu aiba de platit mai mult decat ar fi facut-o anul trecut", a subliniat Eugen Teodorovici.In ceea ce priveste Formularul 600, "saptamana viitoare prezentam acest nou mecanism", astfel incat "in prima parte a lunii martie sa avem un act normativ care sa reglementeze noul mecanism", a spus Teodorovici, precizand ca va fi "o singura declaratie" si "o singura plata", bazata pe "estimat nu pe ce a fost" anul trecut.