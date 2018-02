Bloomberg Misery Index: Romania urca 16 pozitii si se indreapta in directia gresita

"Romania se indreapta de asemenea in directia gresita", arata Bloomberg , in prezentarea Misery Index 2018, care plaseaza pe primul loc Venezuela, la fel ca si in 2017.Bloomberg noteaza ca economistii se asteapta la o rata a inflatiei de 3,3% in 2018, dupa ce preturile au cunoscut o crestere mult mai moderata anul trecut.Potrivit sursei citate, Banca Nationala a Romaniei incearca sa tina sub control inflatia, prin majorarea dobanzii de interventie, si sa evite supraincalzirea economiei, pe fondul majorarii puternice a cheltuielilor guvernamentale.Cele mai bine plasate tari in acest top sunt, in ordine, Thailanda, Singapore, Japonia si Elvetia, Taiwan si Israel.