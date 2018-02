Anca Dragu: "Nu stiu daca sunt prea multi angajati la stat, cu siguranta sunt prea haotici". Plus detalii despre viitorul partid al lui Dacian Ciolos

Platforma Romania 100

E simplu. Banii au fost relocaţi către alte capitole din buget. Bugetul funcţionează pe principiul vaselor comunicante. Iei dintr-un loc, pui într-un loc, trebuie să iei din alt loc. Sau de la populaţie, să aducă firmele, persoanele fizice, bani mai mulţi. Au fost câteva măsuri populiste luate la începutul anului, au crescut foarte mult zona de pensii şi salarii, au ajuns la sume record. Au ajuns la vreo 90 de miliarde aproape pe asistenţă socială si spre 70 de miliarde la salarii. Deci acestea au crescut foarte mult şi ca pondere în PIB, şi nominal. Cu miliarde bune. Aceste miliarde, 4-5 la salarii, 5-6 la asistenţă socială, au fost luate de la investiţii. Nu există altă formulă.În 2016, investiţiile au fost cam la acelaşi nivel. Vorbim aici de două categorii de investiţii: din resursele publice, cheltuielile de capital în buget – care au fost cam la acelaşi nivel nominal – asta înseamnă că...Corect, da. Au fost undeva la 20 de miliarde. Iar pe partea de investiţii europene, au fost sume importante care au venit la sfârşit de perioadă de buget 2007-2013, şi ele s-au văzut în economie, s-au văzut nişte intrări semnificative. Ar fi trebuit ca 2014, 2015, 2016, 2017, începând din 2014 să vedem intrări de fonduri europene de pe noul cadru financiar 2014-2020. În 2014 a fost zero absolut. Apoi vreo câteva sute de milioane, în 2016 am avut 6 miliarde, cinci nouă sute. În 2017 a fost 5 miliarde – au mai scăzut.Pentru investiţii, situaţia este absolut dramatică. Şi pot să vă spun că, pe diferite proiecte de investiţii – că bun, ne uităm la suma globală, dar dacă ne uităm şi pe proiecte anume – sunt sume infime alocate. Sume atât de mici încât dezvoltatorii, constructorii, nici măcar nu deschid şantiere la banii aceia. Ei ştiu că nu se vor aloca mai mulţi bani, că nu există mai mult. Oamenii aceştia înţeleg. Nu se uită la un anumit post de televiziune să creadă nişte cifre scrise pe o tablă, da? Şi-atunci, deci chiar şi câteva sute de milioane alocate ici-colo, ele sunt pierdute la sfârşitul anului, pentru că constructorii nu se vor apuca de lucru la asemenea sume mici.E vorba de prioritizare. Şi ştiţi că am început şi am alocat foarte mult timp acestui subiect al prioritizării. Ne aflăm în situaţia în care avem foarte multe nevoi. Avem nevoie de autostradă între Moldova şi Transilvania. De autostrăzi, de centuri ocolitoare Craiova, Sibiu, Piteşti, avem nenumărate nevoi – asta numai pe partea de infrastructură rutieră. Pe feroviar – este o călătorie în timp călătoria cu trenul. Acolo investiţiile sunt, de asemenea, foarte costisitoare. Şi-atunci statul este incapabil să facă o prioritizare clară şi să spună verde-n faţă politicienilor „Domnule, nu îţi dau nimic pentru zona aia. Uite, toţi banii îi vom mobiliza pentru două-trei proiecte!” Nu se face lucrul acesta, nu se face o prioritizare. Se păstrează proiectele începute de toţi miniştrii şi vedeţi cât de repede se schimbă miniştrii, da? Şi-atunci fiecare nou ministru vine şi el cu proiectul lui. Şi-atunci suma asta, care nu e prea mare, pentru că veniturile publice ale României nu sunt prea mari, deci suma asta se împarte în nenumărate proiecte, cu sume infime pentru fiecare proiect, ceea ce face imposibilă continuarea sau începerea unui proiect.Au fost ceva analize ale Băncii Mondiale, chiar în perioada de dinainte de criză, nu ştiu dacă v-aţi uitat la ele...Da. Nu ştiu dacă sunt prea mulţi angajaţi la stat, cu siguranţă sunt prea haotici. Dacă ne uităm comparativ cu alte ţări europene, nu stăm, neapărat, cel mai rău. Dar cum este structurat sistemul este unul dezastruos. Astfel încât statul pare, într-adevăr, foarte gras şi că pune presiune pe privat. O mare problemă este aceea a informatizării instituţiilor statului şi aici am făcut eforturi supraomeneşti, la un moment dat. Ştiţi, fiecare instituţie şi-a creat o bază de date. Cu o firmă. O platformă. O interfaţă, ceva. Aceste softuri, platforme, ele nu sunt conectate cu alte instituţii, cum te-ai gândi.Exact. Ca atare, statul este incapabil, tehnic vorbind, să îşi ia informaţii din propriul lui sistem. Şi dumneavoastră, dacă mergeţi la o instituţie a statului, vă cere să aduceţi tot felul de alte acte pe care statul le are în sistemul lui. Dar nu este un sistem unitar. Ei, cred că lucrul acesta ar trebui să se schimbe, şi-atunci percepţia vizavi de stat s-ar schimba semnificativ. Ceea ce ar trebui să se mai întâmple în administraţia publică este o selecţie la angajare, pregătire profesională continuă – asta lipseşte cu desăvârşire. Şi nu numai pregătire în domeniul strict în care activezi. Ci în tot felul de domenii conexe, inclusiv în domenii de-astea mai de calitate, mai fine, aşa. De comportament, de comportament interinstituţional...La mare şi la munte, da.Ei, oamenii n-au tratat subiectul acesta prea serios şi-acum ne trezim că avem un corp de angajaţi la stat – nu numai funcţionari publici, sunt foarte mulţi contractuali, de fapt, care nu sunt foarte bine pregătiţi. Deci selecţia, pregătirea continuă şi serioasă, temeinică. Limbi străine nu se fac. Nu se fac cursuri, nu se organizează cursuri.Vă daţi seama că asta e aberant. Se dau, în anumite locuri, spor de limbă străină. Unde ar trebui să fie cerinţă la angajare. Nu recompensă. Ce facem, recompensăm oamenii că până la urmă se scoală dimineaţa şi...Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali, întotdeauna i-am încurajat cât am lucrat în minister şi parcă s-a simţit ceva. Să vină cu idei de jos în sus. Să fie un sistem din acesta de sus în jos şi de jos în sus cu două sensuri. În care să putem discuta despre problemele care apar la nivelul... la ANAF, da? Ar trebui, de la nivelul ANAF, fiecare om să fie foarte determinat, şeful de agenţie, la fiecare ANAF, să ceară feed-back întotdeauna de la angajaţi. Să trimită mai sus. Până la nivel de preşedinte ANAF. Şi tot aşa, invers.Da, îmi amintesc că ei trebuiau să facă o achiziţie destul de importantă pe IT. Şi-mi amintesc că situaţia nu a fost foarte bună, la un moment dat. Se cam blocase la nivelul secretarului general. Era moment dificil. Momentul în care îţi pui semnătura pe o achiziţie de milioane e...Da, până la urmă secretarul general şi-a şi dat demisia, a venit un alt secretar general, lucrurile s-au mai mişcat. Dar la ANAF mai găsisem o chestie ciudată, cu o clădire, un proiect care era mult-mult, o valoare mult peste, de vreo şapte ori mai mare decât ar fi preţul unei clădiri care e construită de sectorul privat şi e disponibilă pe piaţă.Da, exact, da. Cu etajele pentru servere, cu... pe acest proiect l-am descurajat puternic. Preţul era de vreo şapte ori, de minimum şapte ori mai mare decât al unei clădiri pe care...Nu, era un proiect. Să-l construiască.Da.Nu cred că are legătură neapărat una de alta, dar apropo de investiţii care nu au mers. Adică erau nişte investiţii ciudate. La ANAF, într-adevăr, proiectul cu Banca Mondială, însă, ar fi trebuit să funcţioneze mult mai bine. Dar 2017 a fost...Nimic, ba dimpotrivă, eu înţeleg că li s-a cam spus că nu îi mai interesează acest proiect.Băncii Mondiale.Da.Cam aşa se ştie în piaţă, da.Acest proiect avea mai multe componente. Dincolo de partea de IT...Exact, da. Avea multe componente de evaluare a riscului, de management, de rafinare a calităţii managementului. De exemplu, chiar eram, în 2016, l-am sunat o dată pe Dragoş Doroş şi zice „sunt la training cu Banca Mondială”. Deci chiar se ţineau serios de treabă şi făceau aceste îmbunătăţiri de calitate a managementului începând de la preşedinte până la nivel de execuţie.Dar nimeni nu vorbeşte despre impact bugetar.Ceea ce pot să spun este că da, se peticesc nişte erori. S-au făcut, s-au dat nişte OUG-uri pe repede-înainte, au constatat că au stricat tot felul de alte mecanisme. Bugetul, aşa cum arată el pentru 2018, care, oricum, pare că, pe zona de asistenţă socială, sumele sunt subevaluate cu câteva miliarde...Păi aţi văzut că au început cu măsuri administrative brutale: iar să ia toţi banii de la companii. Dar dacă acum un an aceşti bani erau 2,1 miliarde, anul acesta banii suplimentari sunt numai 1,2 miliarde. S-au inversat cifrele. Pentru că acele companii n-au mai crescut. N-au mai avut de unde să facă...Asta este altă poveste despre investiţii: că nu face nici statul la nivel central, companiile lor şi privatul, mă rog, îşi face treaba. Da, aceste cosmetizări vor avea un impact bugetar. În buna practică, nu există un impact declarat. Miniştrii nu spun, nu vorbesc despre ce vor, despre impact, câţi oameni sunt vizaţi, cât înseamnă în bani, nu. Discutăm despre articole de lege, articolul x, y modifică, dar nu înţelegem ce se întâmplă. Dar, cu siguranţă impactul este, şi, după cum spuneam, dacă încă de la aprobarea bugetului constatăm câteva miliarde subfinanţate sau nerecunoscute la partea de cheltuieli, ne aşteptăm la unu-două-trei miliarde suplimentare din aceste corecţii.Se tot vorbeşte despre acest impozit progresiv pe venit. Este posibil să apară aşa ceva.Nu. Ar fi un dezastru. Nu, nu e în stare. Şi nu e în stare nici cetăţeanul să depună toate, să-şi facă toate aceste acte, să le numim...Desigur că nu e vina cetăţeanului, din moment ce toată birocraţia asta este atât de stufoasă. Te pune pe drumuri, nu există informatizare, nu există o mai bună îndrumare a contribuabilului. Dacă am merge pe un sistem informatizat, atunci am avea mai multe resurse la ANAF care să acorde asistenţă contribuabilului. Nu se întâmplă lucrurile astea. Dar să revenim la impozitul progresiv – este posibil să apară, sunt tot felul de informaţii în sensul acesta. Cred că ar fi o eroare, în primul rând din punct de vedere administrativ. Să ne amintim că în 2003 a fost introdus impozitul pe venitul global, toate agenţiile, sediile ANAF erau şi în 2005 încă pline de saci cu formulare depuse, scrisori trimise şi încă neprocesate. Atunci informatizarea era chiar mai scăzută decât acum. Da, deci ar fi absolut criminal pentru contribuabil.În 2017 trebuia să se întâmple. Deja a fost amânată. Eu aş pleda pentru TVA la nivelul actual, dar pentru o mai bună colectare şi pentru direcţionarea acestor bani către zonele care ne doRep: educaţie, sănătate. Oricum, un punct de TVA ar putea fi undeva pe la 1,5 – 2 miliarde de lei, depinde de colectare. Eu aş prefera să nu beneficiez de un TVA de 18% ci de unul de 19% când mă duc şi fac orice cumpărături, dar banii aceia să fie alocaţi către educaţie. Cele mai şocante imagini sunt acelea cu copii care merg la şcoală kilometri pe jos în fiecare zi. Aşa ceva nu se poate să mai existe. Haide să ne apucăm de nişte domenii de-astea clare, să ne uităm la România de mâine. Deci nu cred că vor reduce TVA-ul că n-au de unde şi, părerea mea este că nici n-ar fi o măsură binevenită.Sunt membru al platformei.România 100 este un ONG.Nu. Ea va rămâne un ONG. Unde se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Se întâmplă tot felul de proiecte prin care oameni care se pricep, îşi ştiu meseria, construiesc proiecte pe diferite domenii. Pe sănătate, pe...De exemplu, pe zona de economie – antreprenoriat, ne uităm la reducerea administrată a poverii administrative. Este un concept bine definit în literatura de specialitate. Înseamnă că orice om, fie firmă, fie persoană fizică, petrece o mulţime de ore, în raport cu statul, să obţină avize, autorizaţii, certificate...Exact, măsuri.Sunt şi măsuri care nu necesită neapărat o lege, dar această lege ar putea fi implementată, desigur, în momentul în care persoanele care susţin acest proiect merg în zona de politică şi se înfiinţează partidul.Da, după cum a spus colegul meu Dragoş Pîslaru.Cred că da. De ce? Pentru că am constatat că, într-adevăr, a face politică este singura modalitate de a crea proiecte şi de a le implementa. Dacă mă întrebaţi acum câţiva ani despre politică, v-aş fi răspuns categoric „nu”. Pentru că aveam impresia că, şi probabil că mulţi au această impresie că în politică merg numai oamenii care habar n-au să facă ceva, se încolonează într-un partid în spatele unui şef puternic şi de-acolo primesc tot felul de avantaje, sinecuri, dar...Probabil că vor trebui luate nişte decizii. Va trebui să iau nişte decizii aici.Nu, nu am un răspuns în acest moment, dar cu siguranţă dumnealui beneficiază de o notorietate şi de o imagine foarte bună şi chiar este un om extraordinar.Da-da-da. Lucrăm, lucrăm şi este foarte implicat şi-n toate aceste proiecte. De fapt, dorinţa dumnealui a fost întotdeauna – unii ne-au criticat că suntem prea înceţi cu partidul; poziţia domnului Cioloş a fost aceea că nu trebuie să înfiinţăm un partid de dragul de a înfiinţa un partid. Se pot înfiinţa, într-adevăr – puteam în 6 ianuarie 2017 să depunem actele pentru un partid, nu era problema. Dar dumnealui şi noi toţi am gândit că într-adevăr trebuie să venim cu o ofertă concretă: “Uite, am făcut asta, ştim să facem lucruri, în continuare vrem să facem lucruri şi asta este oferta noastră. Asta este viziunea noastră despre societatea românească, aşa vrem noi să arate România peste câţiva ani şi aşa vrem să o aducem acolo, de aceea ne lansăm în politică.”Probabil că până atunci, da, va fi primul test.E prematur să discutăm.Ah, nici asta nu aş putea să vă spun.Nu am ajuns atât de departe. Cred că aceste decizii trebuie luate după analize serioase.