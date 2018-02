Banca centrala americana va continua sa majoreze gradual dobanda de interventie (Powell)

In prima sa interventia in fata Congresului dupa ce a fost desemnat de Donald Trump, Powell a vorbit despre o "crestere economica puternica" sustinuta de "o politica bugetara devenita mai stimulatoare" si a promis "alte cresteri de dobanzi, graduale".Inflatia ar urma sa "urce" in acest an iar salariile "sa accelereze" de asemenea, in timp ce recenta volatilitate a pietelor nu a afectat orientarea conditiilor financiare.Jerome Powell, un republican moderat care nu este economist de formatie, a inlocuit-o pe Janet Yellen, o democrata al carei mandat nu a fost prelungit de Trump.Acest avocat de afaceri a petrecut deja cinci ani in Federal Reserve in calitate de guvernator.Intr-un scurt discurs de patru pagini pe care il va sustine in cadrul audierii bianuale traditionale privind starea economiei in fata parlamentarilor, Powell descrie "perspective economice puternice"."Piata solida a locurilor de munca ar urma sa continue sa sustina cresterea veniturilor si cheltuielilor consumatorilor, o expansiune solida la partenerii nostri comerciali ar urma sa majoreze exporturile americane si moralul pozitiv al companiilor va continua sa sustina investitiile", adauga el.Acesta pare sa elimine ingrijorarile legate de o slabiciune a inflatiei, care in ultimii ani a starnit temeri legate de o lipsa de dinamism a economiei. Potrivit acestuia, aceasta slabiciune "reflecta fara indoiala elemente temporare care nu ar trebui sa se repete"."Prevedem ca inflatia va urca in acest an si se va stabiliza in jurul tintei de 2% a Fed pe termen mediu", a spus noul sef al bancii centrale.Acesta a aratat in mai multe randuri ca politica bugetara, cu reduceri de impozite pentru companii, a "devenit mai stimulanta".In aceste conditii, Comitetul monetar al Fed "va continua sa gaseasca un echilibru intre a evita ca economia sa se supraincalzeasca si impingerea inflatiei spre tinta sa de 2%", a adaugat Powell.