Donald Trump anunta ca va impune drepturi de vama importante pentru importurile de otel si aluminiu / Renasc temerile legate de un razboi comercial global

"Le voi promulga saptamana viitoare", a spus Trump, in cadrul unei intalniri la Casa Alba cu producatorii americani de otel si aluminiu. "Si vor fi aplicate pentru mult timp", a subliniat el.Acesta a evocat tarife vamale de 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, fara a specifica insa ce tari vor fi vizate."Trebuie sa va reconstruiti industriile", a spus acesta, adaugand ca importurile cu preturi mici "ne distrug companiile si locurile de munca".Aceste declaratii intervin in conditiile in care Liu He, consilier economic al presedintelui chinez, efectueaza o vizita la Washington. Acesta urmeaza sa se intalneasca cu oficiali americani la Casa Alba dar nu si cu Trump.Washington Post a scris joi despre discutii intense si dificile cu consilierii sai privind "natura si forma" acest sanctiuni pentru importurile de dumping.Administratia americana a dezvaluit la jumatatea lui februarie trei scenarii pentr taxarea importurilor de aluminiu si otel.Primul prevede taxarea tuturor importurilor din aceste doua sectoare considerate strategice. Al doilea are in vedere o taxare si mai puternica pentru anumite tari iar al treilea vizeaza impunerea de cote.In detaliu, o taxa de cel putin 24% este avuta in vedere pentru toate importurile de otel, indiferent de tara de origine. Pentru al doilea scenariu, este avuta in vedere o taxa de 53% pentru importurile din 12 tari, printre care China, Brazilia, Coreea de Sud si Turcia.Propunerile pentru aluminiu sunt similare, cu o taxare generala de cel putin 7,7% sau de cel putin 23,6% pentr importurile din China, Hong-Kong, Rusia, Venezuela si Vietnam. Optiunea de cota ar fi de 86,7% din importuri pe baza celor din 2017.SUA sunt cel mai mare importator de otel din lume.Orice decizie insa, in special impotriva Chinei, ar putea fi perceputa drept o declaratie de razboi comercial. Beijingul, al doilea partener comercial al SUA, a avertizat de mai multe ori ca nu va ramane cu bratele incrucisate.China nu este insa principalul furnizor de otel al SUA, detinand mai putin de 2% din importurile totale. Acestea provin in prioncipal din Canada (16%), Brazilia (13%) si Coreea de Sud (10%).