Topul miliardarilor Forbes: Cel mai bogat roman, Ion Tiriac, ocupa locul 1.867 la nivel mondial

Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari ceea ce il plasa pe locul 1.795 la nivel mondial in topul Forbes.Un numar record de 2.208 miliardari au fost inclusi in cea de a 32-a editie a clasamentului anual al miliardarilor lumii elaborat de Forbes . "Cei superbogati au continuat sa se imbogateasca, majorand decalajul dintre ei si ceilalti", au subliniat editorii Forbes, Luisa Kroll si Kerry A. Dolan.Cu o avere de 112 miliarde de dolari, in crestere fata de 39,2 miliarde dolari in 2017, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a urcat pe prima pozitie in topul celor mai bogati oameni ai planetei, devansandu-l pe Bill Gates, a carui avere a crescut totusi pana la 90 miliarde de dolari, de la 86 miliarde dolari anul trecut. Fondatorul Microsoft a ocupat pozitia de lider in clasamentul Forbes de 18 ori in ultimii 24 de ani.Urmeaza in ordine, Warren Buffett, cu o avere de 84 miliarde de dolari, in crestere fata de 75,6 miliarde dolari in 2017, francezul Bernard Arnault, care a urcat sapte pozitii pana pe locul patru gratie unei averi de 72 de miliarde de dolari, care il transforma in cel mai bogat om din Europa.Pe locul cinci se situeaza fondatorul retelei de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, care are o avere de 71 miliarde de dolari. Pe locul sase este miliardarul spaniol Amancio Ortega, proprietarul Zara, cu o avere de 70 de miliarde de dolari, in scadere cu 1,3 miliarde de dolari comparativ cu 2017.Un numar record de 2.208 de miliardari (in crestere fata de 2.043 miliardari in 2017) au intrat in cea de a 32-a editie a clasamentului miliardarilor realizat de Forbes, in timp ce avutia lor neta cumulata a crescut pana la 9.100 miliarde de dolari de la 7.700 miliarde de dolari anul trecut. De asemenea, avutia neta a unui miliardar din topul Forbes a ajuns la nivelul record de 4,1 miliarde dolari.