INFOGRAFIC Fii inteligent cu banii tai!

Articol sustinut de Visa

Fie ca vrei sa economisesti pentru urmatoarea vacanta, sa iei un credit pentru o casa noua, sa-ti faci un plan de economii pentru educatia copiilor sau sa iti gestionezi mai bine banii de la un salariu la altul, te afli permanent in situatia de a lua decizii financiare. Iar pentru a cantari cu atentie riscurile si beneficiile produselor si serviciilor financiare tot mai sofisticale si a lua o decizie responsabila ai nevoie de cunostinte financiare solide.





Nevoia de educatie financiara este cu atat mai evidenta in Romania, care ocupa ultimul loc in Uniunea Europeana la nivelul de alfabetizare financiara, cu doar 22% din populatia adulta a tarii reusind sa inteleaga notiuni financiare, fata de media europeana de 52%, potrivit unui studiu Standard & Poor's. In acest context, pentru a asigura convergenta catre pietele dezvoltate, educatia financiara trebuie gandita ca un proiect pe termen lung si trebuie sa devina o componenta esentiala a intregului angrenaj economic.





Acesta este principiul de la care au pornit programele de educatie financiara BaniIQ si comert online Banii pe Net, derulate de Visa si Junior Achievement Romania (JA) prin traininguri gratuite in scoli, biblioteci si online prin intermediul platformelor www.baniiq.ro si www.baniipenet.ro . BaniIQ este cel mai extins program de educatie financiara la nivel national, iar Banii pe Net este primul program de educatie despre comertul electronic lansat in Romania, ambele avand scopul de a-i ajuta pe romani sa-si administreze mai bine bugetul personal si sa se familiarizeze cu serviciile financiare.





Cele doua programe au fost urmate de peste un milion de beneficiari in ultimii cinci ani, iar ca rezultat direct acestia au inceput sa economiseasca mai mult, sa utilizeze instrumente de monitorizare a cheltuielilor, sa cumpere online si sa compare diferite oferte inainte de a achizitiona un produs.





Circa 70% dintre participantii la cursurile BaniiIQ si Banii pe Net au reusit sa economiseasca in ultimele sase luni, arata un studiu privind impactul celor doua programe de educatie financiara realizat de Visa impreuna cu Starcom Romania, prin Reveal Marketing Research. Comparativ, numai jumatate dintre persoanele care nu au finalizat un curs de educatie financiara au reusit sa economiseasca in ultimele sase luni. Alegerea unei metode de economisire devine tot mai dificila pe masura ce creste gradul de sofisticare a produselor, iar optiunile merg mult dincolo de nivelul dobanzilor oferite de banci, cunostintele financiare devenind astfel absolut necesare.





Pe de alta parte, comportamentul de consum se schimba la randul sau, influentat in special de comertul online, fiind astfel esential ca oamenii sa invete sa cumpere online in siguranta si sa dobandeasca cunostintele necesare despre produsele de creditare care faciliteaza achizitiile pe internet, pentru a nu cadea in capcana supraindatorarii.





Studiul asupra impactului programelor BaniIQ si Banii pe Net a relevat ca beneficiarii acestora se simt mai confortabil cu platile electronice si au invatat cum sa-si utilizeze corect cardurile pentru cumparaturi pe internet. Noua din zece participanti si-au insusit informatiile de baza privind siguranta tranzactiilor online, cum ar fi rolul serviciului 3D Secure.





De asemenea, peste 70% dintre participanti au inteles beneficiile comertului electronic. Jumatate dintre cei care au urmat cursurile compara diferite oferte online inainte de a face o achizitie, iar doua treimi fac achizitii pe internet cel putin o data pe luna. Comparativ, mai putin de o treime dintre cei care nu au urmat programe de educatie financiara cumpara online o data pe luna.

De altfel, apetitul participantilor pentru noile tehnologii a crescut dupa parcurgerea programelor de educatie financiara, unu din trei participanti utilizand servicii de mobile banking si alerte prin SMS. Totodata, acestia compara diferite oferte bancare inainte de a achizitiona un produs, in conditiile in care si-au insusit, in proportie de 80-90%, concepte precum comision bancar, plata contactless sau perioada de gratie.





Studiul derulat in perioada mai-iulie 2017 a fost realizat pe un esantion de aproximativ 700 de persoane participante la cele doua programe, rezultatele fiind comparate cu cele obtinute printr-un sondaj paralel derulat pe un esantion similar format din 500 persoane care nu au urmat cursuri de educatie financiara.