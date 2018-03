Excedentul comercial al UE cu SUA a crescut din nou, in ianuarie, depasind 10 miliarde de euro

In ianuarie, exporturile in Statele Unite au crescut cu 5,3% la 31,7 miliarde de euro in raport cu aceeasi perioada din 2017, a precizat oficiul european pentru statistici Eurostat. Importurile au fost de 21,4 miliarde de euro (+4,9%).Pe ansamblul anului 2017, excedentul comercial cu America a crescut: 120,8 miliarde de euro, fata de 113,1 miliarde in 2016, dupa cum anunta Eurostat in urma cu o luna.Aceste cifre sunt anuntate in pline tensiuni comerciale intre Uniune si Statele Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca impune taxe de 25% pe importurile de otel din Statele Unite si de 10% pe cele din aluminiu.Pentru zona euro, in ianuarie, excedentul comercial a fost de 3,3 miliarde de euro cu restul lumii, fata de un deficit de 1,4 miliarde in ianuarie 2017."Credem ca excedentul comercial al zonei euro va ramane destul de important, sugerand ca tensiunile intre Uniune si administratia americana vor dura", au comentat analistii de la Capital Economics.