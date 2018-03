Ordonanța de urgență privind Declarația Unică a fost publicată în Monitorul Oficial / Vezi în articol documentul

pentru depunerea prin mijloace electronice până la data de 15 iulie 2018, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pentru pe venit plătit integral până la 15 martie 2019

pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018

în cazul în care cele douăm condiții sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificațoo

Ministerul reamintește contribuabililor persoane fizice că depunerea Declaraţiei Unice se face până la data de 15 iulie.Ordonanța prevede că, prin derogare, declarația unică se depune in acest an până la data de 15 iulie inclusiv.Ce bonificații se acordă pentru plata anticipată:Guvernul a adoptat în 15 martie Ordonanța de Urgență privind declaratia unică pentru plata contribuțiilor.Eugen Teodorovici, ministrul finantelor, a declarat la finalul ședinței de guvern că vor fi aplicate reduceri in cazul depunerii declarației unice in sistemul online si dacă se fac plăți anticipate. Teodorovici a mai afirmat că pentru veniturile din drepturile de autor, s-a ales varianta stopajul la sursa."Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii sa depună această declarație unică în sistemul online și pentru acest lucru acordăm o reducere de 5% a obligațiilor de plată față de stat. Mai mult, daca se face o plată anticipată pentru veniturile estimate in anul in curs, până la final de an, până pe 15 decembrie, mai sunt 5% reducere. Deci, un contribuabil poate avea in total 10% reducere pentru obligatiile față de stat, daca depune online si plata e anticipată„, a afirmat Teodorovici.