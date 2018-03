Deficitul crește puternic, la 0,59% din PIB, în primele două luni ale anului

Ca titlu de comparație, România a închis primele două luni ale anului 2017 cu un excedent de 0,05% din PIB. Potrivit unui comunicat al ministerului de Finanțe publicat în urmă cu un an, execuția bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB, față de 788,1 milioane lei, respectiv 0,10% din PIB, înregistrat la aceeași perioadă a anului 2016.Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,7 miliarde lei, de patru ori mai mult față de aceeași perioada a anului trecut, creșterile provenind în special din domeniul apărării, precum și de la bugetele locale. Cheltuielile de capital au crescut, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, cu 441,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

G4media.ro afirmă că această creștere a cheltuielilor de capital este cauzată de contractele de înzestrare a Armatei.În 12 februarie, ministrul Apărării, Mihai Fifor, anunța o plată de aproape un miliard de dolari până la finalul lunii trecute pentru achiziția rachetelor HIMARS. "Proiectul de lege pentru achiziționarea rachetelor HIMARS joi va fi în ședința de guvern și se va aproba. (...) O să facem plata până la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in ședința de guvern, vom aproba și hotărârea privind cele patru corvete multifuncționale", a declarat Mihai Fifor, la Antena 3, potrivit Agerpres.Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 42,3 miliarde lei, reprezentând 4,6% din PIB, sunt cu 21,3% mai mari, în termeni nominali, faţă de anul precedent. Creșteri semnificative comparativ cu anul precedent s-au înregistrat în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+28,3%) și la veniturile nefiscale (+23,7%).La capitolul venituri, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 18,7% față de primele două luni ale anului 2017, iar încasările din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurarea de activități cu 22,9%.Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 3,2 miliarde lei.În schimb, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 47,8 miliarde lei, sunt cu 38,5% mai mari față de primele două luni ale anului precedent., creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 21,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.Subvențiile acordate în primele două luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 136,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este determinată, în principal, de plățile efectuate (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul.Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,6%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, potrivit ministerului Finanțelor.