Eugen Teodorovici vorbește despre o creștere a costului de finanțare a statului, dar o pune pe seama declarațiilor politice „fără temei”

Acesta a declarat, invitat la Antena 3, că a strâns o „mapă cu declarațiile liderilor politici, și nu numai, din România” care au contribuit la creșterea costurilor de finanțare ale statului.„O să arătăm publicului larg în următoarele zile cum ieșirile în piață ale Ministerului Finanțelor uneori s-au soldat cu necumpărarea din piață a unor sume de bani pentru că erau costurile foarte mari sau chiar când a trebuit să luăm pentru finanțarea curentă ne-a costat ceva în plus și sunt strict motivele declarațiilor politice făcute fără temei”, a spus Teodorovici.Acesta a citat și câteva exemple de astfel de declarații: „Tu când spui că inflația va fi de 12%, când însuși guvernatorul Băncii Naționale spune clar că de la 5,2 inflația va scădea, tu cum susții asta?” sau când se fac declarații de genul „nu mai trimiteți bani în țară, dragi români, că cineva vi-i fură, cu siguranță” ori să întrebi dacă „mai sunt bani de pensii sau de salarii” (o referință la o întrebare adresata de președintele Iohannis premierului Dăncilă).„Când tu întrebi sau lași să se înțeleagă că nu ar mai fi bani ca stat până la final de an să asiguri exact ceea ce doare, pensia, salariul, veniturile populației cel din piață, investitorul, în titluri de stat, deja are un semnal, vine cu cu un cost mai mare atunci când cumpără titluri de stat, îți face o ofertă mai scumpă”, a argumentat el.