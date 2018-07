Contre între Eugen Teodorovici şi Ionuţ Mişa pe tema banilor care trebuie recuperaţi de la Iohannis pentru casa din Sibiu pierdută în instanță

Anterior, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu care a aparţinut preşedintelui Klaus Iohannis este de peste două milioane de lei.









"Am vorbit cu colegii de la ANAF, cu domnul Mişa nu am apucat, dânsul nu a fost o perioadă la minister, la locul de muncă, a avut o perioadă de concediu, dar am vorbit cu ceilalţi colegi. Am cerut ANAF-ului să-mi dovedească sau să-mi spună dacă s-a cerut în mod clar către Cartea Funciară administrarea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a trimis un document în care (se spunea) „da, am trimis”, m-am uitat şi am văzut că au trimis, de fapt, o solicitare de radiere a familiei Iohannis din Cartea Funciară, nu e ceea ce am cerut eu", a declarat ministrul Finanţelor.Eugen Teodorovici a anunţat că trebuie făcută o nouă solicitare oficială către Cartea Funciară prin care să se ceară ca imobilul respectiv să intre în administrarea statului."Trebuie să facă acum o solicitare oficială către Cartea Funciară prin care să ceară practic ca acel imobil să fie al statului. Dacă spun că nu, ştim că această cale nu poate fi urmată, dacă spun că da, în ziua doi e notificarea sumei de plată, dobânzi şi cu ce mai este acolo. Acţiunea este făcută în 2016, eu am întrebat dacă s-a făcut astăzi această acţiune direct la Cartea Funciară şi mi-a trimis aceea veche, care este către Cartea Funciară, dar nu de înregistrare, ci de radiere a familiei Iohannis", a completat Teodorovici."ANAF-ul este un organ de executare, el nu poate executa decât în baza unui titlu. Dacă ANAF-ul va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul de Finanţe să execute (...) eu vă asigur 100% că se vor îndeplini toate cerinţele legale", a declarat Ionuţ Mişa la Antena 3.Şeful ANAF a mai precizat şi faptul că Agenţia a mai primit un mandat de la Ministerul de Finanţe şi în timpul Guvernului Cioloş."La momentul respectiv, s-a dat un mandat ANAF-ului ca să întreprindă demersurile necesare pentru recuperarea acestei creanţe şi pentru înscrierea statului român ca şi proprietar al acestui imobil. La acel moment, ANAF-ul s-a adresat notarului", a completat Ionuţ Mişa.De asemenea, legat de un comentariu al Ministrului de Finanţe care aprecia adresarea către notar din 2016 drept eronată, şeful ANAF a precizat că: "acest lucru îl vor stabili cei de la Direcţia Juridică".