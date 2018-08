China rezistă în războiul comercial cu Washingtonul și afișează un excedent comercial de peste 28 miliarde dolari cu SUA în iulie

Gigantul asiatic a înregistrat luna trecută un excedent de 28,09 miliarde de dolari în comerțul cu Statele Unite, cu foarte puțin sub nivelul record de 28,9 miliarde de dolari (cifre revizuite) stabilit în iunie, potrivit cifrelor publicate miercuri de serviciile vamale chinezești.Acest excedent colosal, care a crescut cu 11% în raport cu iulie 2017, "nu va contribui deloc la dezamorsarea escaladării tensiunilor dintre cele două puteri", angajate într-un vast război comercial, arată Betty Wang, de la banca ANZ.Sunt primele cifre privind comerțul chino-american după ce Washingtonul a impus, la începutul lunii iulie, taxe vamale de 25% pentru importuri chinezești în valoare de 34 de miliarde de dolari.Beijingul a replicat imediat taxând cu importuri americane de aceeași valoare.În total, exporturile Chinei au crescut în iulie cu 12,2%, în cifre anualizate, mai mult decât în iunie (+11,2%) și peste așteptările pieței.Exporturile chinezești s-au accelerat puternic pe piețele țărilor în curs de dezvoltare, profitând de drastica depreciere a yuanului.Ironia sorții: sancțiunile americane, care urmăreau penalizarea Beijingului, au intensificat presiunile pentru devalorizarea yuanului, căzut la minimul ultimului an față de dolar, ceea ce în final avantajează exporturile Chinei.Importurile totale ale Chinei au crescut cu 27,3% în iulie în cifre anualizate, astfel încât excedentul comercial al colosului asiatic a scăzut la 28 de miliarde de dolari, față de 41,5 miliarde luna trecută.Importurile provenite din Asia de sud-est, Uniunea Europeană și Australia au crescut cu 30%, 20% și, respectiv, 34%, "sugerând că Beijingul caută alte surse de aprovizionare" în afara SUA, subliniază Betty Wang.Economiștii cred însă că tabloul urmează să se deterioreze rapid: "Nu am văzut încă impactul deplin al drepturilor vamale americane, vom avea o idee mai bună în august", spune Iris Pang, economist la ING, citat de agenția financiară Bloomberg.Cu atât mai mult cu cât escaladarea continuă: Washingtonul a confirmat marți că va aplica din 23 august noi taxe vamale de 25% pentru produse chinezești importate în valoare de 16 miliarde de dolari, în timp ce Beijingul promite represalii.Strategia "dintre pentru dinte" în privința taxelor vamale și-ar putea arăta însă limitele: China importă de aproape patru ori mai puțin decât exportă în SUA. Iar acest război comercial ar putea amputa PIB-ul mondial cu 0,7% până în 2020, potrivit estimărilor recente ale Oxford Economics.