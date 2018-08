Lira turcească își continuă agonia și cade cu peste 6%, atingând un nou minim istoric față de dolar

TRY a depășit pentru scurt timp și pentru prima oară pragul de 6 lire pentru un dolar, pentru a revenit apoi ușor sub acest prag, cu o devalorizare de peste 6%, la aproape 5,9 lire pentru o bancnotă verde, la ora 07,30 GMT.Moneda națională a Turciei s-a devalorizat cu peste o treime de la începutul anului. Joi, lira cedase peste 5% față de dolar.Această cădere vine la câteva ore înainte de un discurs așteptat al ministrului Finanțelor - care este și ginerele președintelui Recep Tayyip Erdogan - Berat Albayrak, și care va prezenta "noul model economic" al țării.De asemenea, vine după comentariile președintelui turc din noaptea de joi spre vineri, care a explicat agonia lirei prin "campanii" a căror natură nu a precizat-o."Dacă ei au dolari, noi, noi avem poporul nostru, avem dreptatea și îl avem pe Allah !", a spus acesta, declarații puțin susceptibile să asigure piețele, care asistă de luni de zile la căderea inexorabilă a TRY.Într-un articol publicat vineri, Financial Times a scris că Banca Centrală Europeană se teme de o eventuală expunere a unor bănci europene foarte prezent în Turcia la criza monetară pe care o traversează țara.Lira suferă și din cauza unei grave crize diplomatice care a izbucnit între Turcia și Statele Unite, doi aliați din cadrul NATO care și-au impus sancțiuni reciproce pentru mai mulți responsabili guvernamentali.Tensiunile au cunoscut o bruscă escaladare săptămâna trecută după încarcerarea în Turcia a unui pastor american, Andrew Brunson, acuzat de autoritățile turce de "terorism" și "spionaj".Bursele sunt îngrijorate și de incapacitatea autorităților turce de a controla inflația galopantă care a atins aproape 16% în iulie, în cifre anualizate.Numeroși economiști cer majorarea dobânzii de intervenție pentru a controla inflația, dar banca centrală este supusă presiunilor președintelui Erdogan, un "dușman" autoproclamat al acestui mecanism.