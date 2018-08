Bloomberg: Cele mai mari economii est-europene încetinesc, pe măsură ce avântul se disipează/ România: costuri mai mari de împrumut și penurie de muncitori

„Tendințele economice începe să prindă direcții divergente în regiune”, declara înainte de publicarea noilor date Jaroslaw Janecki, economist șef pentru Polonia la Societe Generale SA din Varșovia. „Cresc riscurile în ceea ce privește politica comercială a SUA și penuria regională de mână de lucru.”

Deși creșterea mai este încă solidă, țările de la Marea Baltică și până în Balcani încep să vadă primele semne că aceasta a atins deja maximul posibil. Regiunea a evitat în mare măsură tulburările care au cuprins alte piețe în curs de dezvoltare, însă incertitudinea legată de riscurile comerciale erodează treptat cerea pentru unele produse, inclusiv automobile și electronice. Pe de altă parte, presiunile inflaționiste au determinat România și Cehia să-și mărească ratele dobânzii.

- Economia Slovaciei a crescut cu 4,1%, comparativ cu 3,6% în primul trimestru.

„Încetinirea graduală a creșterii est-europene a PIB-ului va continua pe parcursul lui 2018 și în 2019”, a apreciat Capital Economics într-o notă remisă prin e-mail. „Inflația și ratele dobânzii mai mari, precum și politica fiscală mai puțin stimulatoare din unele părți ale regiunii, vor frâna probabil cererea internă. Iar cererea mai slabă din zona euro și înmulțirea limitărilor de capacitate vor afecta negativ comerțul net.”

INS, date semnal: Economia a avansat în prima jumătate a anului cu doar 4,0%. Comparativ cu primul trimestru, economia a crescut în trimestrul al II-lea cu 1,4%

În semestrul I 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2017, cu 4,0%, pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier. In trimestrul II 2018, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,4%.Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut în trimestrul II 2018 a înregistrat o creştere cu 4,1%. INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de marți reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 septembrie INS sa publice datele provizorii (I), din care vom afla mai multe detalii.





Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNP) a redus, în prognoza intermediară de vară 2018, creşterea PIB estimată pentru aceest an, de la 6,1% la 5,5%, alături de un curs mediu al monedei euro identic cu cel al variantei de primăvară, de 4,65 lei, precum şi o inflaţie mai mare. Analiștii economici mizează pe o creștere economică cuprinsă în intervalul 4-4.6 % pe întreg anul 2018, în decelerare puternică față de 2017.



Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2018 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fără a se înregistra modificări semnificative ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2018, publicată în comunicatul de presă nr. 172 din 6 iulie 2018.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.