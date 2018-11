India: Creșterea economică dezamăgește, cu un avans de doar 7,1% / Gigantul asiatic are nevoie de un ritm de dezvoltare de cel puțin 8%

PIB-ul gigantului Asiei de Sud cu 1,25 miliarde de înlocuitori a încetinit la 7,1% în cifre anualizate, în cadrul trimestrului doi al exercițiului bugetar în curs, care se desfășoară de la 1 aprilie 2018 până în 31 martie 2019.Cifra este inferioară estimării medii de 7,5% indicată de un panel de economiști interogați de Bloomberg. În trimestrul precedent (aprilie-iunie), India a progresat cu 8,2% în cifre anualizate.O rată de creștere susținută este vitală pentru guvernul naționalist hindus, ajuns la putere în 2014 cu promisiunea de a dinamiza economia și care va reveni la urne la începutul anului viitor.Deoarece "India are nevoie de o creștere de 8% sau mai mult timp de mai mulți ani pentru a genera locuri de muncă pentru milioane de persoane și orice scădere a cifrelor PIB-ului sub acest prag va avea ramificații foarte importante pentru economie", a arătat Ashutosh Datar, economist independente din Bombay, înainte de publicarea cifrelor oficiale.Orice creștere "sub 7 - 7,5% ar frâna potențial crearea de locuri de muncă și ar penaliza de asemenea potențialul nostru de creștere", a adăugat el.Cu 2.597 miliarde de dolari, PIB-ul Indiei l-a depășit la sfârșitul lui 2017 pe cel al Franței, țara ocupând locul șase în clasamentul economiilor globale, imediat în spatele Marii Britanii. PIB-ul pe locuitor rămâne însă net inferior față de cel al Franței și Marii Britanii.FMI estimează o creștere anuală de 7,3% în India pentru exercițiul bugetar actual și de 7,5% în 2019-2020.