Sondaj: 8 din 10 directori financiari cred că SUA va intra în recesiune la începutul lui 2020

Bursa din New York

"Sfârșitul este aproape pentru o creștere economică mondială de aproape un deceniu," spune John Graham, profesor de finanțe la Fuqua School of Business, universitatea Duke. "Perspectiva pentru SUA este în declin perspectivele sunt chiar mai proaste în multe alte părți ale lumii, ceea ce va conduce la o cerere mai slabă pentru produsele americane."Cel mai negru scenariu are în vedere o cădere a cheltuielilor de capitaln în 2019, acompaniată de o piață a muncii în stagnare, potrivit acestui sondaj în rândul a peste 500 de directori financiari, dintre care 226 din America de Nord.Acești directori sunt pesimiști și în ceea ce privește alte regiuni ale lumii, în special în Africa, unde 97 % dintre ei cred că țara lor va intra în recesiune nu mai târziu de sfârșitul anului 2019."Directorii financiari sunt pregătiți pentru o recesiune în următoarele 18 luni," arată Campbell Harvey, director fondator la Fuqua. "Toate ingredientele sunt aici: o expansiune care a început în iunie 2009 în pierdere de viteză - acum aproape un deceniu - volatilitate crescută a piețelor, impactul protecționismului care afectează creșterea și aplatizarea îngrijorătoare a curbei randamentelor, care a prezis recesiunile cu acuratețe în ultimii 50 de ani."Studiul Duke pare a fi în concordanță cu alți indicatori care arată că firmele se pregătesc pentru o perioadă dificilă. Peste o jumătate de milion de muncitori americani au fost concediați în acest an, cu 28 % mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit firmei de consultanță Challenger Gray & Christmas.Alți economiști nu sunt însă la fel de pesimiști în ceea ce privește probabilitatea unei recesiuni, cel puțin pentru 2019. Modelul curbei de randament pe piața obligațiunilor calculată de Oxford Economics plasează șansele unei recesiuni în următoarele 12 luni la doar 15 %.Dacă însă se ponderează cu o încetinire a activității economice generată de factori induși de politic, Oxford Economics majorează șansele unei recesiuni la 20 % pentr 2019 și la 35 % în 2020.