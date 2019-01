Miliardarul Ken Griffin cumpără un penthouse în New York cu 238 milioane de dolari, cea mai scumpă casă vândută vreodată în SUA

Aceasta este cea mai scumpă dintre achizițiile imobiliare efectuate în ultima vreme de Griffin, achiziții ce se ridică la 700 de milioane de dolari, poate cele mai mari făcute vreodată de un miliardar american. În ultimii ani, fondatorul și CEO-ul companiei de investiţii globale Citadel a cumpărat cele mai scumpe locuințe în Chicago, Miami și New York.Griffin a mai cheltuit peste 200 de milioane de dolari pentru un teren în Palm Beach, Florida, unde intenționează să-și construiască o casă. Iar săptămâna aceasta au apărut informații că a cumpărat o proprietate în valoare de 122 de milioane de dolari în Londra, cea mai scumpă tranzacție de acest fel din oraș în ultimul deceniu.Proprietatea achiziționată în New York se întinde pe mai multe etaje din cele 79 ale noului turn de locuințe cunoscut ca 220 Central Park South. Apartamentul acoperă patru etaje întregi și are o suprafață de aproximativ 2.230 de metri pătrați, având totodată o vedere excelentă spre Central Park. Griffin a cumpărat spațiul nefinisat, ceea ce înseamnă că, chiar și după ce va plăti 238 milioane de dolari pe el, va cheltui cel mai probabil alte milioane pentru amenajarea acestuia.Achiziția eclipsează astfel recordul actual pentru cea mai scumpă locuință vândută vreodată în Statele Unite - suma de 147 milioane de dolari plătită de managerul de fonduri speculative Barry Rosenstein pentru o proprietate în East Hampton, New York, în 2014.