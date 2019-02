Rusia: mediul de afaceri se teme de consecințe dezastruoase, după arestarea investitorului Michael Calvey

În condițiile în care crema economiei rusești era reunită pentru un forum în stațiunea balneară Soci pentru a-și lăuda promisiunile, forțele de ordine, sesizate de serviciile secrete FSB, au descins vineri la foarte respectatul fond de investiții Baring Vostok.Suspectat de fraudă, americanul Michael Calvey, fondator și director al Baring Vostok, alături de alți patru angajați ai fondului, printre care și francezul Philippe Delpal, au fost reținuți în așteptarea unui eventual proces.Ei sunt acuzați că s-ar afla la originea unei fraude de cel puțin 2,5 miliarde de ruble (circa 33 de milioane de euro) care a vizat banca Vostochny. Toți neagă vreo vinovăție și spun că sunt victima unor represalii în urma unui conflict între acționari.Într-un editorial publicat în cotidianul economic Vedomosti, Maxim Buiev, vice-rector la New Economic School din Moscova, vede în acest caz dovada a ceea ce "investitorii știau de mult timp: dacă vrei să investești în Rusia, trebuie să fii pregătit să sfârșești pe banca acuzaților".Această afacere este ultima dintr-o lungă listă de anchete care au vizat directori de companii din Rusia, adeseori acuzate că ar fi motivate de reglări de conturi comerciale sau chiar politice.Reacțiile au apărut imediat în mediile economice rusești, inclusiv cele apropiate de autorități, din cauza bunei reputații a Baring Vostok, care a permis atragerea de capitaluri de peste 3 miliarde de dolari de la crearea sa acum 25 de ani, inclusiv în ultimii ani, în ciuda tensiunilor geopolitice și a sancțiunilor occidentale.Mediul economic rusesc se teme de o lovitură dată climatului de afaceri din Rusia, deja afectat de lipsa de independență a justiției.Acest fond de investiții a "constituit întotdeauna un standard de probitate pentru piață", subliniază Arkady Voloj, șeful gigantului digital Yandex, în care Baring Vostok a investit.Dincolo de reputația Baring Vostok și a fondatorului său, metodele dure folosite în arestare au fost și ele criticate puternic."Este vorba de o dispută absolut economic, care trebuie rezolvată în domeniul dreptului civil", a pledat Boris Titov, reprezentant al antreprenorilor din Rusia.Emmanuel Quidet, președintele camerei de comerț franco-ruse, s-a declarat îngrijorat de un dosar care "oferă o imagine detestabilă pentru Rusia în străinătate": "Să facă o anchetă dacă sunt suspiciuni de fraudă, dar nu poți să închizi oamenii de maniera asta".Kremlinul a încercată să ofere asigurări, afirmând că aceste evenimente nu "trebuie să afecteze" climatul de afaceri și a salutat aportul pentru economia rusă reprezentat de Calvey, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în repetate rânduri.Pentru un cunoscător al investitorilor externi în Rusia, răul este însă făcut: "Această informație zguduie bancherii occidentali din Rusia", a declarat acesta, sub acoperirea anonimatului. "Timing-ul este prost, în condițiile în care guvernul anunță strategia economică și are nevoie de mai multe investiții internaționale pentru ca aceasta să funcționeze".Guvernul a dezvăluit în februarie planul său de peste 340 de miliarde de euro pentru a-și atinge obiectivele economice și pentru a susține o creștere care ar urma să încetinească în acest an."Este un electroșoc pentru mediul de afaceri", a declarat pentru AFP o sursă din cadrul Association of European Business (AEB), care regrupează majoritatea multinaționalelor implantate în Rusia."Există impresia că sunt concurenți care instrumentalizează justiția și serviciile rusești pentru a-și regla conturile. Dar ca autoritățile să se lase instrumentalizate - este un semnal foarte negativ. Ne întrebăm cine va fi următorul", a continuat această sursă.În ziarul independente Novai Gazeta, ziarista Iulia Latinina scrie că Michael Calvey reprezintă "ceea ce ar putea să însemne economia rusească. Companii private înfloritoare. Bani internaționali".De altfel, "pentru responsabilii din securitate, oamenii de afaceri sunt infractori iar străinii, spioni", a comentat ea.