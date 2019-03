Guvernul va adopta săptămâna viitoare o nouă OUG care modifică "Ordonanța lăcomiei"/ Va fi schimbat modul de calcul pentru Robor/ Ce alte modificări anunță ministrul Finanțelor

O altă modificare anunţată este legată de masa de active financiare impozabile ale băncile, de unde au fost scoase cele legate de titlurile de stat, împrumuturi pentru autorităţile locale, programele guvernamentale.





Plafonarea preţului gazelor şi contribuţia de 2% din cifra de afaceri - încă există discuții

El a făcut aceste declarații la Reprezentanța Comisiei Europene, spunând că discuțiile privind modificările asupra OUG 114 nu sunt finalizate, că "abia așteaptă să termine cu ordonanţa asta" și că există o "rezistență" cum nu a văzut niciodată legat de un act normativ.Teodorovici a afirmat că OUG va fi modificată printr-o nouă ordonanță, care va fi adoptată săptămâna viitoare de Guvern."După cum ştiţi, ieri am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern", a spus ministrul Finanțelor.Una dintre principalele modificări vizează decuplarea Robor de partea de taxă pe activele financiare - acest Robor nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, fiind o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor, a explicat el.Teodorovici a susținut că modificările vizează scăderea ratelor românilor, dar nu a putut spune concret despre ce scădere va fi vorba: "Acestea sunt calcule venite din partea BNR. Intenţia noastră este de a duce mai jos costul finanţării românilor şi este clar că este o diferenţă între ROBOR-ul bazat pe cotaţii şi cel propus pe tranzacţii, cum este cel propus în proiectul de act normativ pe care discutăm şi anume o scădere, nu pot să spun cât, pentru că este o variaţie, ştiţi foarte bine, zilnică, este o medie aritmetică, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final".El a fost întrebat de jurnaliști dacă va demisiona în cazul în care ratele nu vor scădea, iar răspunsul a fost: "Bun".Legat de plafonarea preţului gazelor şi contribuţia de 2% din cifra de afaceri, Teodorovici a spus că nu au fost finalizate încă discuțiile privind aplicarea sau nu de la 1 aprilie. Și aceste prevederi ar putea fi modificate dacă toată lumea va fi de acord, a spus Teodorovici.