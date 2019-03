Portugalia și-a redus deficitul la 0,5% din PIB, cel mai mic în 45 de ani de democrație

În 2017, dezechilibrul conturilor publice a derapat la 3% din PIB din cauza recapitalizării băncii publice Caixa Geral de Depositos (CGD), o operațiune fără care deficitul ar fi fost de 0,9% din PIB.În bugetul pentru acest an, guvernul portughez socialist prevede un deficit de 0,2%."În 2018, nevoile de finanțare a administrațiilor publice au atins 912,8 milioane euro, ceea ce corespunde la 0,5% din PIB față de 3% în 2017", a precizat Ine.Grație îmbunătățirii conjuncturii economice, guvernul care a preluat în 2015 puterea, cu sprijinul stângii radicale, a continuat să asaneze conturile publice ale țării concomitent cu stoparea mai multor măsuri de austeritate aplicate de precedentul guvern de dreapta.Cu circa șase luni înaintea alegerilor parlamentare, la care socialiștii sunt favoriți, guvernul prevede în acest an o creștere economică de 2,2% în acest an, față de 2,3% în 2018, în timp ce rata șomajului ar urma să scadă la 6,3%.Portugalia, care a evitat încetarea de plăți în 2011 grație unui plan internațional de ajutor de 78 de miliarde de euro, însoțit de un vast program de austeritate bugetară, rămâne puternic afectată de o importantă datorie publică."Datoria brută a administrațiilor publice s-a redus de la 124,8% din PIB în 2017 la 121,5% din PIB în 2018", a menționat institutul de statistici.