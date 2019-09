Olanda se pregătește să renunțe la una din principalele facilități fiscale pentru multinaționale

Cu această măsură, susținută de ecologiști și socialiști, ambii în opoziție, guvernul premierului liberal Mark Rutte atacă marile companii, până acum răsfățate în Olanda.Coaliția sa, formată din patru partide, este divizată în privința acestui subiect. Dar susținerea probabilă a două dintre ele, progresiștii (D66) și creștinii (CU), plus a opoziției pare suficientă pentru obținerea unei majorități.Oficial, țara nu figurează pe "lista neagră" a Uniunii Europene dar regatul este un paradis al optimizării fiscale pentru marile companii.În prezent, multinaționalele pot declara când le convine cel mai bine pierderile înregistrate în străinătate. Acestea sunt atunci deduse din veniturile lor. În ce privește profiturile înregistrate în străinătate, acestea nu sunt luate în calcul.Astfel, giganți precum Philips, AkzoNobel, Airbus sau Shell nu plătesc practic niciun impozit.Directoarea Shell Olanda, Marjan van Loon, a recunoscut în mai într-un interviu pentru Elsevier că grupul nu plătește niciun impozit pe profit.Potrivit noii legislații, companiile vor avea la dispoziție maxim trei ani pentru a declara pierderile din străinătate. Până în prezent, legea nu prevede niciun interval.Este o schimbare notabilă pentru un guvern condus de un liberal care, în fața nemulțumirii din ansamblul sferei politice, a trebuit să renunțe anul trecut la taxarea dividentelor.Luat prin surprindere de susținerea guvernului, liderul partidul ecologist GroenLinks, Jesse Klaver, și-a exprimat rapid satisfacția."Dacă brutarul plătește impozit pe profitul pe care îl realizează, Shell trebuie să facă la fel", a spus el.Potrivit noii legislații, aplicabilă începând din 2021, gigantul petrolier anglo-olandez va urma să plătească anual impozit pe profit de circa 250 milioane de euro, potrivit estimărilor. Grupul nu a dorit să reacționeze dar a precizat că urmărește dezvoltările "cu mult interes".Philips a mărturisit că nu plătește în prezent impozit pe profit."În cursul ultimului deceniu, am plătit impozite pe profit de 150 de milioane de euro și este adevărat că nu o facem în prezent, din cauza pierderilor ocazionale", a argumentat Steve Klink, director pentru relațiile cu presa la Philips.Dar este vorba de o "situație temporară și nu structurală", a asigurat el. Philips va plăti "din nou impozit pe profit începând cu 2021, peste 100 de milioane de euro anual, independent de modificările legislative".Olanda a dorit să fie și să rămână atractivă pentru marile grupuri, practicând o fiscalitate suplă. "Dar atunci când acest lucru permite multinaționalelor să nu plătească niciun impozit (pe profit), ne dăm seama că am mers prea departe", a explicat Roel Beetsma, economist la Universitatea din Amsterdam."Guvernul răspunde unei cerințe în creștere a societății potrivit căreia este nedrept ca anumite multinaționale să nu plătească impozite pe profituri". Executivul a cedat de asemenea "presiunii internaționale", a notat Beetsma, referindu-se în special la criticile ocazionale ale Comisiei Europene.