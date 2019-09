Studiu: Profitul mediu al celor peste 500.000 de microîntreprinderi din România este de aproximativ 52.000 de lei

Microîntreprinderile sunt companii cu o cifră de afaceri de până la 500.000 euro. Companiile cu o cifră de afaceri de până în 250.000 euro au generat 72% din cifra de afaceri consolidată, însemnând 82.265 miliarde lei. Deși cifra de afaceri totală a microîntreprinderilor se află în ușoară scădere, cu 6%, de la 139,1 miliarde lei în 2017 la 131 miliarde lei în 2018, evoluția rămâne pozitivă în ultimii 5 ani. Companiile cu o vechime mai mică de 5 ani au generat cea mai mare pondere (24%) din cifra de afaceri în 2018.Conform clasificării companiilor după nivelul cifrei de afaceri, firmele aflate în intervalul 50.000-250.000 euro au realizat 47,5% din cifra de afaceri consolidată a sectorului, în creștere cu 2,5% față de 2017, urmate de categoria 250.000-500.000 euro cu 36,3% și de cele mai mici, sub 50.000 euro, cu o pondere în rezultat de 16,2%.62,8% din cifra de afaceri a microîntreprinderilor din România este realizată de primele 5 sectoare, unde pe primul loc rămâne comerțul cu amănuntulDin punct de vedere al distribuției sectoriale, comerțul cu amănuntul rămâne cel mai mare sector, cu o cifră de afaceri de 25,8 miliarde lei în 2018. Este urmat de comerțul cu ridicata cu 15,4 miliarde lei și de industria de construcții cu 13,6 miliarde lei în 2018. În top 5 se mai află microîntreprinderile din transporturi și depozitare cu 13,2 miliarde lei și cele din industria prelucrătoare cu 13 miliarde lei.Microîntreprinderile active în primele 5 sectoare realizează în total 62,8% din cifra de afaceri a microîntreprinderilor din România, cu un total de 81 miliarde lei, toate celelalte sectoare având o cifră de afaceri cumulată de 48 miliarde de lei, adică 37,2% din total.Forța de muncă își continuă scăderea, așa cum a fost previzionat și în analiza anterioară a Instant Factoring. Scăderea este de 12% comparativ cu 2017 și cu aproape 20% față de 2014, la 1 milion de angajați în 2018. „Pentru 2019 estimăm stabilizarea forței de muncă în jurul nivelului de un milion de angajați. Printre factorii care generează tensiuni pe piața locală a forței de muncă se regăsesc: procesul accelerat de migrație, inadecvarea sistemului de învățământ la cerințele pieței și absența măsurilor de integrare a persoanelor inactive”, arată studiul.Cea mai mare forță de muncă angajată se află în sectorul comerțului cu amănuntul, 143,7 mii salariați (14,7%), urmat de industria prelucrătoare (139 mii, respectiv 14,2%) și construcții (122 mii, respectiv 12,5% din total).Avansul costului mediu per angajat de 12% în 2018 față de anul precedent, mai accentuat decât cel al productivității, de 9%, reprezintă un risc important pe termen mediu, cu impact direct asupra competitivității locale, arată studiul.Capitala conduce și în privința numărului de angajați, cu peste 173 mii, adică 17,7% din total. Urmează județele Cluj (5,5%), Constanța (4,6%), Timiș (4,3%) și Ilfov (3,8%). Microîntreprinderile active înregistrate în aceste județe aveau aproape 350 mii de angajați, adică aproape 35,8% din total.Potrivit reprezentanților companiei, îngrijorător este că peste 40% dintre microîntreprinderile active nu au avut niciun angajat în 2018. Dintre acestea, cele mai multe, respectiv 102,5 mii, au avut și cifra de afaceri egală cu zero în 2018.